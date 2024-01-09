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Биткоин поднялся выше $47 тыс. впервые с апреля 2022 года

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Биткоин днем 8 января и в ночь на 9 января торговался на уровне выше $47 тыс. впервые с апреля 2022 года. Другие криптовалюты также росли в цене: Ethereum примерно на 3,8%, Cardano, Solana и Polkadot — прибавили от 7% до 9%. Выросли и акции криптокомпаний, передает Bloomberg.

Биткоин поднялся выше $47 тыс. впервые с апреля 2022 года

Аналитики связывают ралли с ожидаемыми 10 января решениями регуляторов США по обновленным заявкам инвесткомпаний на создание биржевых фондов (ETF), которые позволят инвесторам торговать акциями, напрямую обеспеченными крупнейшей криптовалютой.

В декабре 2023 года стоимость биткоина впервые с конца апреля 2022 года превысила $40 тыс. Курс первой криптовалюты стремительно поднимается c начала 2023 года. Рост в частности обусловлен новостями о возможном одобрении первого спотового ETF на биткоин.

Фото на обложке: Creativan / Shutterstock

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