Биткоин днем 8 января и в ночь на 9 января торговался на уровне выше $47 тыс. впервые с апреля 2022 года. Другие криптовалюты также росли в цене: Ethereum примерно на 3,8%, Cardano, Solana и Polkadot — прибавили от 7% до 9%. Выросли и акции криптокомпаний, передает Bloomberg.

Биткоин поднялся выше $47 тыс. впервые с апреля 2022 года