Биткоин поднялся выше $47 тыс. впервые с апреля 2022 года

Биткоин днем 8 января и в ночь на 9 января торговался на уровне выше $47 тыс. впервые с апреля 2022 года. Другие криптовалюты также росли в цене: Ethereum примерно на 3,8%, Cardano, Solana и Polkadot — прибавили от 7% до 9%. Выросли и акции криптокомпаний, передает Bloomberg.
Аналитики связывают ралли с ожидаемыми 10 января решениями регуляторов США по обновленным заявкам инвесткомпаний на создание биржевых фондов (ETF), которые позволят инвесторам торговать акциями, напрямую обеспеченными крупнейшей криптовалютой.
В декабре 2023 года стоимость биткоина впервые с конца апреля 2022 года превысила $40 тыс. Курс первой криптовалюты стремительно поднимается c начала 2023 года. Рост в частности обусловлен новостями о возможном одобрении первого спотового ETF на биткоин.
Фото на обложке: Creativan /
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