SEC начала рассмотрение заявки на спотовый биткоин-ETF от BlackRock

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приняла заявку BlackRock на спотовый биржевой фонд на биткоине, что указывает на начало официального процесса рассмотрения предложения по ETF от крупнейшей по размеру активов в управлении международной инвестиционной компании.
Это лишь первый шаг в длительном процессе регулирования, напоминает CoinTelegraph, но факт свидетельствует о готовности SEC изучить саму идею спотового биткойн-ETF и оценить потенциальное влияние такого цифрового инструмента на финансовый рынок.
ETF — это инвестиционные фонды, которые обычно соответствуют определенным биржевым индексам, а в криптовалютной сфере привязаны непосредственно к стоимости одного или нескольких цифровых токенов.
Хотя предложение по ETF от BlackRock и не единственное на рассмотрении у регулятора, который изучает также заявки Wise Origin Bitcoin Trust, WisdomTree, VanEck и Invesco Galaxy, участие в спотовой гонке такого крупного игрока говорит о том, что в скором времени в США может появиться первый биткоин-ETF.
Заявка от BlackRock отличается от прочих также тем, что в ней включено соглашение о «совместном наблюдении» с криптовалютной биржей Coinbase.
Конкуренция между компаниями, претендующими на запуск первого биткоин-ETF в США рассматривается экспертами рынка как позитивное событие для криптоиндустрии. При многократной подаче заявок шансы на успех возрастают, а разнообразные предложения позволяют SEC оценивать различные стратегии и проблемы.
Пока что в Америке подобный инструмент не вводился. Нет его и в Европе. А вот в Канаде этот финансовый продукт уже доступен. Местные регуляторы одобрили предложения фондов Purpose Bitcoin, 3iQ CoinShares и CI Galaxy Bitcoin.
Фото на обложке: Unsplash
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