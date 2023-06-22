Владелец Forbes перезапустит российский Harvard Business Review под брендом «Большие идеи»

Владелец Forbes Магомед Мусаев договорился с Антоном Аверьяновым (совладелец агентства Fanatic) и Евгением Давыдовым (совладелец Setters) о передаче им 50%-ной доли ООО «Бизнес Инсайт Медиа», которому принадлежит журнал Harvard Business Review в России. Об этом RB.RU сообщил представитель Setters.
Другие детали сделки не раскрываются. Само издание будет перезапущено под брендом «Большие идеи».
Бумажная и электронная версии российского Harvard Business Review не выходят с лета 2022 года, поскольку правообладатель франшизы Harvard Business Publishing School заморозил лицензию на выпуск журнала в России.
По словам Аверьянова, основную выручку изданию приносила продажа печатных номеров, поэтому после заморозки лицензии «большая часть подписчиков отвалилась».
Команда «Больших идей» решила развивать сайт с подпиской. Аудиторию журнала Аверьянов оценил в 50 тыс. человек: это топ-менеджеры, выпускники бизнес-школ, предприниматели.
В настоящее время издание собирает постоянный «научный совет», который будет помогать «формировать и осмыслять повестку».
Собственники журнала планируют увести его от рекламной модели, «пересобрать» свои цифровые платформы, вернуть мероприятия и конференции.
- Harvard Business Review — ежемесячный бизнес-журнал о менеджменте, его с 1922 года выпускает Гарвардский университет. Первый номер российского HBR увидел свет в 2004 году.
- С 2020 года журналом владела компания-издатель газеты «Ведомости». Летом 2021 года журнал купил владелец российского Forbes Магомед Мусаев.
Фото на обложке: Unsplash
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