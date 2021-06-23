Владелец Forbes Russia станет издателем российской версии Harvard Business Review

С июля российскую версию Harvard Business Review будет развивать издатель Forbes. Нынешний держатель лицензии, владелец «Ведомостей», решил сосредоточиться на развитии основного бренда.
АО «Бизнес Ньюс Медиа», компания-издатель газеты «Ведомости», прекратит выпуск Harvard Business Review (HBR) в России.
С 1 июля издавать журнал будет Business Insight Media. Она принадлежит владельцу Forbes Russia Магомеду Мусаеву, сообщили в пресс-службе компании.
Business Insight Media планирует расширить цифровое присутствие HBR в России. Новый издатель намерен создать совет директоров для обеспечения «независимого редакционного руководства и повышения узнаваемости и выхода на новые аудитории бренда HBR в России».
Председатель совета директоров АО «Бизнес Ньюс Медиа» Иван Еремин отметил, что передача HBR коллегам из BIM «позволит нам сосредоточиться на развитии собственной линейки медиабрендов, в частности,включая, «Ведомости».
В 2022 году HBR отметит свой 100-летний юбилей. Журнал издается на 10 языках, в том числе русском, турецком, арабском, французском, китайском, корейском, немецком, итальянском и японском.
В Россию HBR стал издаваться в 2004 году компанией Independent Media Дерка Сауэра.
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Фото: Harvard Business Review
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