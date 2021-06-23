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Владелец Forbes Russia станет издателем российской версии Harvard Business Review

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

С июля российскую версию Harvard Business Review будет развивать издатель Forbes. Нынешний держатель лицензии, владелец «Ведомостей», решил сосредоточиться на развитии основного бренда.

Владелец Forbes Russia станет издателем российской версии Harvard Business Review

АО «Бизнес Ньюс Медиа», компания-издатель газеты «Ведомости», прекратит выпуск Harvard Business Review (HBR) в России.

С 1 июля издавать журнал будет Business Insight Media. Она принадлежит владельцу Forbes Russia Магомеду Мусаеву, сообщили в пресс-службе компании.

Business Insight Media планирует расширить цифровое присутствие HBR в России. Новый издатель намерен создать совет директоров для обеспечения «независимого редакционного руководства и повышения узнаваемости и выхода на новые аудитории бренда HBR в России».

Председатель совета директоров АО «Бизнес Ньюс Медиа» Иван Еремин отметил, что передача HBR коллегам из BIM «позволит нам сосредоточиться на развитии собственной линейки медиабрендов, в частности,включая, «Ведомости».

В 2022 году HBR отметит свой 100-летний юбилей. Журнал издается на 10 языках, в том числе русском, турецком, арабском, французском, китайском, корейском, немецком, итальянском и японском. 

В Россию HBR стал издаваться в 2004 году компанией Independent Media Дерка Сауэра.

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Фото: Harvard Business Review

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