Владелец Forbes Russia станет издателем российской версии Harvard Business Review

С июля российскую версию Harvard Business Review будет развивать издатель Forbes. Нынешний держатель лицензии, владелец «Ведомостей», решил сосредоточиться на развитии основного бренда.

АО «Бизнес Ньюс Медиа», компания-издатель газеты «Ведомости», прекратит выпуск Harvard Business Review (HBR) в России.

С 1 июля издавать журнал будет Business Insight Media. Она принадлежит владельцу Forbes Russia Магомеду Мусаеву, сообщили в пресс-службе компании.

Business Insight Media планирует расширить цифровое присутствие HBR в России. Новый издатель намерен создать совет директоров для обеспечения «независимого редакционного руководства и повышения узнаваемости и выхода на новые аудитории бренда HBR в России».

Председатель совета директоров АО «Бизнес Ньюс Медиа» Иван Еремин отметил, что передача HBR коллегам из BIM «позволит нам сосредоточиться на развитии собственной линейки медиабрендов, в частности,включая, «Ведомости».

В 2022 году HBR отметит свой 100-летний юбилей. Журнал издается на 10 языках, в том числе русском, турецком, арабском, французском, китайском, корейском, немецком, итальянском и японском.

В Россию HBR стал издаваться в 2004 году компанией Independent Media Дерка Сауэра.

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Фото: Harvard Business Review