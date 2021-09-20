Интерес пользователей 55+ к краудфандингу значительно возрос за последний год — исследование

Пандемия коронавируса способствовала росту интереса старшего поколения к краудфандингу, сообщила пресс-служба краудфандинговой платформы Planeta.ru. За последний год на крауд-платформах количество пользователей от 55 до 64 лет увеличилось на 28,62%, а пользователей старше 65 лет – на 30,55%.

Число транзакций на Planeta.ru от пользователей 55-64 лет за прошедший год увеличилось на 72%, от пользователей старше 65 лет – на 65%. При этом в денежном выражении количество взносов в крауд-кампании от анализируемых категорий выросло на 81%, что говорит о том, что «бумеры» стали не только активно участвовать в крауд-кампаниях, но и вносить в них существенные суммы.

Разбивка пользователей Planeta.ru по возрасту сейчас выглядит так:

до 18 лет – 3%;

18 – 24 – 14%;

24 – 34 – 36%;

35 – 44 – 24%;

45 – 54 – 14%;

55%+ – 9%.

При этом, несмотря на то, что относительно пользователей других возрастов участников крауд-проектов 55+ не так много, по количеству транзакций они занимают третье место, уступая самым многочисленным миллениалам (31% транзакций совершают пользователи 24-34) и следующему за ними по численности «поколению Х» (23% транзакций совершают пользователи 35-44 лет).

Из 211 млн рублей, собранных пользователями Planeta.ru за прошлый год, больше одной пятой (22%) внесено юзерами 55+. Таким образом, они занимают второе место по платежеспособности после миллениалов.

В сегменте краудлендинга (займы под процент для бизнеса) тоже наблюдается рост категории инвесторов старше 55, но скорее прогнозируемый.

По словам управляющего партнера инвестиционной платформы «Поток» Юрия Попова, на данный момент инвесторы старше 55 лет занимают менее 10% от числа всех инвесторов, но ожидается рост их доли в дальнейшем, по мере того, как данный инструмент будет становиться все более привычным вариантом для получения пассивного дохода.

Кроме того, по данным Planeta.ru, категория 55+ стала самой быстрораструющей аудиторией российских онлайн-ритейлеров.

В том, что люди старшего возраста постепенно осваивают платформенные сервисы, и с определённого момента начинают активно этим пользоваться немаловажную роль сыграла пандемия.

«Безусловно, свою роль сыграла в этом пандемия коронавируса, когда мы оказались заперты по домам, а социальная реклама пестрила предупреждениями, что особенно опасен новый вирус для граждан старше 65 лет», – пояснил исполнительный директор Ассоциации операторов инвестиционных платформ Кирилл Косминский.

Он отметил, что покупательская способность у данной группы выше, чем у молодёжи, особенно если речь идет о работающих пенсионерах.

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Фото на обложке: fizkes / Shutterstock



