Нейросеть «Яндекс.Браузера» начала переводить любые YouTube-трансляции с пяти языков

«Яндекс.Браузер» добавил нейросетевой закадровый перевод на пяти языках для любых YouTube-трансляций, говорится в сообщении компании.
Функция работает для стримов на английском, немецком, французском, испанском и итальянском языках.
С августа 2022 года перевод трансляций был доступен только для некоторых YouTube-каналов, в том числе TED, Google, Apple, SpaceX. Теперь ограничений по каналам нет.
За прошедший год разработчики улучшили качество перевода и модифицировали инфраструктуру, за счет чего пропускная способность видеокарт, которые обрабатывают трансляции на серверах «Яндекса», выросла вдвое, а число стримов, которые пользователи могут одновременно смотреть с переводом, — в 100 раз.
Возможность справляться с высокой нагрузкой позволила распространить новую функцию «Браузера» на все YouTube-каналы.
Перевод трансляций работает в режиме открытого бета-тестирования. Чтобы оценить функционал, нужно открыть на YouTube прямой эфир и нажать на кнопку «Перевести трансляцию».
Ранее «Яндекс.Браузер» научили создавать субтитры для видео и трансляций на русском языке с помощью встроенной нейросети.
Фото на обложке: Unsplash
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