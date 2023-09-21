Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Нейросеть «Яндекс.Браузера» начала переводить любые YouTube-трансляции с пяти языков

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс.Браузер» добавил нейросетевой закадровый перевод на пяти языках для любых YouTube-трансляций, говорится в сообщении компании.

Нейросеть «Яндекс.Браузера» начала переводить любые YouTube-трансляции с пяти языков

Функция работает для стримов на английском, немецком, французском, испанском и итальянском языках.

С августа 2022 года перевод трансляций был доступен только для некоторых YouTube-каналов, в том числе TED, Google, Apple, SpaceX. Теперь ограничений по каналам нет.

За прошедший год разработчики улучшили качество перевода и модифицировали инфраструктуру, за счет чего пропускная способность видеокарт, которые обрабатывают трансляции на серверах «Яндекса», выросла вдвое, а число стримов, которые пользователи могут одновременно смотреть с переводом, — в 100 раз.

Возможность справляться с высокой нагрузкой позволила распространить новую функцию «Браузера» на все YouTube-каналы.

Перевод трансляций работает в режиме открытого бета-тестирования. Чтобы оценить функционал, нужно открыть на YouTube прямой эфир и нажать на кнопку «Перевести трансляцию». 

Ранее «Яндекс.Браузер» научили создавать субтитры для видео и трансляций на русском языке с помощью встроенной нейросети.

Получайте свежие новости о мире Web3 в рассылке. Регулярно.
Без рекламы.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 5 неочевидных замен Youtube для бизнеса
  2. 2 Как пара ученых из Обнинска зарабатывает $100 тыс. в месяц на детском контенте в YouTube
  3. 3 Слив в соцсетях: как избежать «вирусного» распространения нежелательного контента
  4. 4 Не заигрывайте с лайфстайлом: Как привлечь первого клиента через социальные сети
  5. 5 Продвижение в соцсетях — 2022 с помощью инфлюенсеров. Инструкция
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

21 сентября 2023

Game Dev «Синеус»

21 сентября 2023

BI-столица России

22 сентября 2023

IAHD DEI Web Accessibility Hackathon

Все ВОЗМОЖНОСТИ