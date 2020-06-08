Сахалин, Карелия и Севастополь стали лидерами по снятию ограничений с бизнеса

Сахалинская область, Карелия и Севастополь признаны наиболее активными регионами по возобновлению работы бизнеса. Большая часть действовавших там ограничений для предпринимателей сняты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Рейтинг был составлен на основании статуса ограничений по 18 направлениям бизнеса.

Наивысший уровень открытости на Сахалине. Там уже работают фитнес-клубы, предприятия общепита, кинотеатры, а также детские лагеря. В Карелии тоже открылись фитнес-центры, кроме того, возобновили работу торговые центры и частные клиники.

В Севастополе начались перевозки пассажиров на прогулочных судах. Также стала возможна аренда судов для экскурсий и личный целей. Возобновляются соревнования по командным видам спорта. В ближайшее время откроются летние кафе, веранды, террасы.

В исследовании отмечается, что некоторые регионы разделили свои территории на отдельные зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации. Например, в Ленинградской области на наиболее благополучных территориях открыты летние веранды, кинотеатры и фитнес-центры. По такому же пути пошли Якутия, Кемеровская и Новгородская области.

Субъекты, которые наименее активно возобновляют работу бизнеса из-за высокого уровня заболеваемости: Пермский и Алтайский край, Астраханская, Ростовская, Костромская, Ивановская, Самарская, Пензенская, Еврейская автономная области, а также Мордовия, Хакасия и Санкт-Петербург.