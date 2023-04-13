Юрист рассказал, как передать бизнес жене или родителям

Специалист юридической компании «Интерцессия» Андрей Попельнюх рассказал RB.RU, в каких случаях возможна передача бизнеса в форме АО, ООО или ИП супругу, родственнику или родителям.

11 апреля Госдума приняла законопроект о создании реестра воинского учета, который вводит запрет на выезд за границу получившим повестку гражданам, а также ряд других ограничений. Например, уклонистам будет запрещено регистрироваться в качестве ИП, самозанятого, брать кредиты, продавать и покупать недвижимость, водить машину.

Как передать бизнес, если имущество нажито в браке

Передача бизнеса жене

Брачный договор. В этом случае в брачном договоре необходимо определить, что доли либо акции, находящиеся в совместной собственности, передаются одному из супругов. Брачный договор заключается у нотариуса, и нотариус после удостоверения направляет в налоговый орган заявление о регистрации перехода долей к супругу.

В этом случае в брачном договоре необходимо определить, что доли либо акции, находящиеся в совместной собственности, передаются одному из супругов. Брачный договор заключается у нотариуса, и нотариус после удостоверения направляет в налоговый орган заявление о регистрации перехода долей к супругу. Дарение . Процедура аналогична брачному договору, но различается в правовых последствиях. В случае дарения доли одному из супругов на эту долю сохраняется режим совместной собственности. Это означает, что в случае открытия наследства либо в случае обращения взыскания на имущество супруга, которому передали доли, предметом будет половина доли либо акций.

. Процедура аналогична брачному договору, но различается в правовых последствиях. В случае дарения доли одному из супругов на эту долю сохраняется режим совместной собственности. Это означает, что в случае открытия наследства либо в случае обращения взыскания на имущество супруга, которому передали доли, предметом будет половина доли либо акций. Другие способы. Если бизнес существует в форме ООО, то при полном его контроле (100%) можно увеличить уставный капитал и пригласить жену в качестве нового участника с последующим выходом мужа, передающего бизнес. Порядок отличается от заключения брачного договора и дарения. Эксперт назвал его «излишне обременительным».

Передача бизнеса родственникам

Если имущество передается родственникам, нужно получить согласие супруга на отчуждение долей.

«Представляется оптимальным заключение соглашения о предоставлении опциона, по которому в момент, определенный соглашением, первоначальный владелец, передавший доли, вправе обратиться к нотариусу для переоформления долей на себя назад. То есть доля передается до момента, определенного первоначальным владельцем», — отметил Попельнюх.

Как передать бизнес, если имущество нажито не в браке

В этом случае применяется дарение, вход нового участника/выход старого. Принципиально данные конструкции не отличаются, для регистрации перехода права долей необходимо нотариальное удостоверение сделки, направленной на отчуждение доли в ООО.

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Особенности передачи бизнеса в форме АО

Процедура будет отличаться для случаев, когда бизнес ведется через акционерное общество. В таком случае для передачи акций необходимо представить регистратору либо депозитарию документы, подтверждающие переход права на акции (брачный договор, договор дарения, договор купли-продажи), а также распоряжение либо поручение о переводе акций супругу либо родственнику.

Нотариальное удостоверение договора дарения акций либо договора купли-продажи акций не требуется.

Передача бизнеса ИП

Если бизнес ведет физическое лицо в статусе индивидуального предпринимателя, то существует возможность перевести активы, в частности, недвижимость и машину, родственникам и супругу. Специалист «Интерцессии» предлагает в этом случае использовать договор дарения.

Переход права собственности на автомобиль происходит в момент, определенный договором, в большинстве случаев это момент передачи вещи одаряемому.

Для перехода прав на недвижимость нужно предоставить в Росреестр документ, на основании которого возникает право собственности (договор дарения). Сделка не потребует регистрации и нотариуса в случае, если на недвижимость не распространяется режим совместной собственности.

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