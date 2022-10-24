«Если у вас есть некое абсолютное доверенное лицо — то лучше передать ему максимально широкие полномочия»

18 октября спикером на прямом эфире выступила Ольга Голосова, директор юридической компании «Вероника». Юрист рассказала о том, в каком случае понадобится доверенность на компанию, что для этого нужно и сколько времени займет ее оформление.

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Текст проверил Андрей Евстифеев, старший управляющий партнёр, вице-президент ГК «Европейская Юридическая Служба»

О компании

«Вероника» — юридическая компания, базирующаяся в Санкт-Петербурге. Она работает на рынке уже более 10 лет и имеет b2b-фокус.

Ключевая специализация «Вероники» — представительство и защита интересов во время судебных споров, включая споры с контрагентами, надзорными органами, корпоративные и трудовые споры, оказание правовой помощи в рамках дел, связанных с банкротством юридических лиц.

Также в компанию можно обратиться за налоговым консалтингом, помощью в ведении бухгалтерского учета, услугами по регистрации юрлиц и сопровождению сделок.

Что делать учредителю, чтобы его бизнес продолжил работу в его отсутствие

Ольга Голосова уточняет, что действия, которые необходимо сделать перед отъездом куда-либо, зависят в первую очередь от статуса человека.

«Если вы вынуждены уехать за границу, это никак не ограничивает ваши права на владение долей в ООО и на осуществление прав участника общества, таких как принятие решений на общем собрании или единоличных решений, права на получение, распределение прибыли или дивидендов», — напоминает юридический эксперт.

При этом мобилизованные предприниматели также остаются учредителями. «Нет никакой необходимости закрывать фирму или выходить из ее управления», — говорит эксперт.

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Для учредителя или соучредителя ООО, у которого есть наемный генеральный директор или партнеры, юрист рекомендует оформить доверенность.

Она составляется строго в нотариальной форме на доверенное лицо с перечнем полномочий, которые позволят во время отсутствия предпринимателя осуществлять необходимые действия.

Образец доверенности учредителя ООО. Источник: turbodoc

В первую очередь такие, как участие в общих собраниях либо в принятии решений как единственный участник; право на участие в распределении прибыли, право получать причитающуюся предпринимателю прибыль или дивиденды, а также, при необходимости, продать, подарить, передать в залог или уступить иным образом долю предпринимателя.

«Если у вас есть некое абсолютное доверенное лицо — то лучше передать ему максимально широкие полномочия», — считает Голосова.

Эксперт поделилась опытом, что составление списка полномочий особо не занимает времени. Как правило, у всех нотариусов есть своя форма генеральной доверенности от учредителя общества, и там, вероятнее всего, будут предусмотрены всевозможные варианты.

Я бы рекомендовала делать доверенность с правом передоверия и максимальным сроком действия

Голосова напоминает, что если предприниматель распоряжается своей долей в уставном капитале по доверенности, для такой сделки всегда требуется согласие супруги.

Поэтому если предприниматель уезжает с супругой, то ей стоит предусмотрительно оставить свое согласие доверенным лицам в России (вместе с доверенностью, которую оставляет учредитель).

Можно ли сделать доверенность, если находишься за границей

Если предприниматель уже находится за границей, то он может обратиться в консульское учреждение России, которое наделено полномочиями наравне с нотариусами.

«Консульства могут удостоверять все необходимые документы, в том числе и доверенности. Единственное, в этом случае нужно будет самостоятельно составить текст и предусмотреть необходимые полномочия, так как подходящего шаблона, скорее всего, не окажется.

После этого консульство заверит доверенность и ее можно будет отправить в Россию, например, DHL Экспресс-почтой».

Стоит ли оформлять договор управления имуществом

Директор юридической компании не рекомендует заключать договор управления имуществом.

«В чем смысл доверенности или управления? В том, чтобы в ваше отсутствие можно было что-то сделать, например, продать долю или проголосовать на собрании.

Доверенность — это механизм понятный и прозрачный для всех участников, для всех нотариусов, для регистраторов (если у вас акционерное общество).

Если вы придете с неким договором управления вашим имуществом доли в уставном капитале, то, поверьте, будет очень много препятствий и причин, по которым различные участники сделки или госорганы будут говорить, что видят подобный документ в первый раз в жизни».

В ситуации, когда времени, чтобы разобраться, совсем немного, юрист рекомендует остановить свой выбор именно на доверенности.

Что делать генеральному директору, чтобы бизнес продолжил работу в его отсутствие

Если гендиректор по совместительству является учредителем и вынужден уехать, то ему нужно оформить доверенность, о которой говорилось выше.

В любом случае порядок действий для гендиректора (неважно, является ли он еще и учредителем) будет отличаться, и Голосова предлагает несколько вариантов:

Первый способ, который эксперт считает самым простым, — назначить нового генерального директора, какое-то свое доверенное лицо.

Для этого нужно внести изменения в ЕГРЮЛ, которые делаются, как правило, через нотариуса. При этом у нотариуса обязательно должен лично присутствовать новый директор.

Присутствие вас как учредителя будет необходимо только в том случае, если это предусмотрено в Уставе

«В большинстве новых Уставов сразу вносят оговорку, что решение учредителя/учредителей не должны быть нотариально заверены и достаточно подписи.

Если у вас такой Устав и вы уже уехали, то можете переслать свое решение с простой подписью о том, что назначаете директором другое лицо. Затем это лицо с учредительными документами и этим решением идет к нотариусу и становится новым директором. После этого человек может осуществлять необходимые действия без вашего участия.

Это самый простой и надежный вариант, но, возможно, осуществим только если у вас есть абсолютно доверенное лицо».

Второй способ — назначить своего представителя по доверенности.

«Его можно оформить как ВРИО генерального директора, а можно вообще никак не оформлять. Просто доверить некоему Иванову И. И. совершать действия от имени Компании.

В этом случае доверенность оформляется не от вас как от физического лица, а от фирмы».

Директор ЮК «Вероника» поясняет, что такая доверенность не обязательно должна быть нотариальной, если не будут осуществляться регистрационные действия (например, регистрация изменений в ЕГРЮЛ, регистрация по недвижимости, взаимодействия с нотариусом и тому подобное).

Образец доверенности на исполнение обязанностей директора. Источник: Nalog-Nalog

По словам Голосовой, по закону банк не обязан требовать нотариальную доверенность на лицо, которое будет распоряжаться расчетным счетом. Но юрист рекомендует заранее уточнять эту информацию у конкретного банка.

Для простого общения с налоговой также достаточно простой письменной формы (подписи учредителя и печати директора).

Однако для того, чтобы сдавать отчетность, нужна электронная цифровая подпись. Она выдается только на генерального директора, но сейчас предусмотрена техническая возможность оформить ее на доверенное лицо, — поясняет юрист.

«Это можно сделать через своего оператора, который оформляет сдачу отчетности (например, СБИС).

Оператор сможет проконсультировать и дать алгоритм, что нужно сделать и куда нужно сходить этому Иванову И. И., чтобы на него выпустили цифровую подпись и чтобы с этой цифровой подписью налоговая принимала отчеты от вашей фирмы».

Голосова предупреждает, что при рассмотрении отчета, подписанного не генеральным директором, а неким лицом по доверенности, у налоговой сразу могут возникнуть вопросы и «соблазны» что-либо уточнить, вызвать директора, начать выяснять, где он находится, и так далее.

«Но как выход в безвыходной ситуации это можно использовать», — резюмирует эксперт.

Третий способ (довольно экзотический, по мнению эксперта) — сделать в компании несколько генеральных директоров, как минимум двоих.

«Чтобы подобное осуществить, нужно внести изменения в Устав, прописать, что у вас два директора, оба наделены одинаковыми полномочиями (или как-то поделить эти полномочия между ними).

Затем вы регистрируете новый Устав, назначаете нового директора, регистрируете его в налоговой. После этого новый гендиректор, в зависимости от того, как вы все прописали, может без вашего участия сдавать отчеты, распоряжаться счетом без доверенности и так далее».

Четвертый способ — «сделать вид, как будто вы никуда и не уехали».

Эксперт поясняет, что какие-то необходимые действия, в том числе с документами, могут осуществляться по доверенности. «Это обычаи делового оборота, когда сделки заключает менеджер по продажам, а не лично генеральный директор.

Цифровая подпись от налоговой и ключ от банка могут находиться в бухгалтерии, и сделки могут совершаться и без вашего физического присутствия», — развивает свою мысль Ольга.

Говоря о рисках, юрист напоминает, что формально компания должна находиться по тому юридическому адресу, где присутствует ее генеральный директор.

Поэтому налоговая сейчас очень мучает бизнес проверками, приходит на адреса

«Если не видит там генерального директора — ставит отметки о недостоверности, вызывает директора и так далее.

Если вызывают генерального директора, то, к сожалению, никакое лицо по доверенности не будет принято, ни по нотариальной, ни по какой-либо еще. И это будет оформлено только в виде неявки директора.

Это основание, чтобы ставить недостоверность со всеми вытекающими».

Сколько времени занимает оформление соответствующих документов

Доверенность, по словам Голосовой, готовится нотариусом в течении одного — полутора часов. В консульстве сроки те же, но стоит учитывать длительность очередей (в среднем речь идет об одной-двух неделях).

Эксперт предупредила, что предприниматель может столкнуться с большими очередями и к нотариусу — так, 21-24 сентября попасть к специалисту было очень сложно. Однако сейчас, по ее словам, ситуация значительно улучшилась.

Изменения в ЕГРЮЛ о генеральном директоре или регистрации Устава по закону вносятся в течение пяти рабочих дней с момента подачи заявления.

Можно ли продлить полномочия директора, если один из учредителей уехал за границу и не планирует в ближайшее время вернуться в Россию

В ситуации, когда директор назначен на должность, к примеру, на пять лет, и этот срок истек, все учредители должны собраться и составить протокол о продлении его полномочий на следующие пять лет.

Эксперт поясняет, что все, опять же, зависит от Устава.

«Если в Уставе нет необходимости нотариального удостоверения протокола, то можно поставить подпись и выслать почтой экземпляр в Россию.

Но если по какой-то причине это невозможно, нужно именно нотариальное собрание, на котором не будет присутствовать учредитель, или без него не собирается кворум (*Число членов собрания, достаточное для признания собрания правомочным) — это не значит, что фирма должна быть заморожена и что у нее нет директора нет.

Пока директора не уволили, даже если ему не продлили полномочия, он все равно числится генеральным директором. В основном связанные с этим вопросы могут возникнуть у банков, но тут ничего не поделаешь».

Что делать ИП, чтобы его бизнес продолжил работу в его отсутствие

По словам Голосовой, если за границу уезжает индивидуальный предприниматель, то у него меньше доступных вариантов действий.

Первый — оставить бизнес на доверенное лицо, оформить нотариальную доверенность (простая письменная форма уже не подойдет).

В доверенности нужно прописать все так же, как в случае с генеральным директором — переложить свои полномочия на своего представителя. Точно так же можно оформить доверенность на сдачу отчетов через цифровую подпись, тоже через своего оператора.

Юрист рассуждает о том, что варианты с ВРИО и несколькими директорами для ИП уже невозможны.

Второй — «Есть вариант сделать вид, что вы как будто не уехали, оставив все ключи доверенным лицам. Кстати, в этой ситуации рисков с точки зрения налоговой проверки практически нет, потому что по прописке ИП налоговая пока еще не ходит».

Как закрыть расчетный счет и снять кассу с учета

Директор юридической компании объясняет, что закрыть расчетный счет сейчас в большинстве банков можно через мобильное приложение. Причем это можно сделать до закрытия ИП и если есть остаток — перечислить его на свой счет физического лица.

«Снять кассу с учета также можно электронно — или обратиться в компанию, в которой предприниматель зарегистрировал кассу. Эти компании ставят их на учет и они же, соответственно, их снимают. И они точно могут это делать по доверенности.

Если вы этого не сделаете, банк может начислять комиссию, а так, ничего противозаконного в этом нет».

Сгорает ли лицензия на деятельность ИП при мобилизации и придется ли получать ее заново

Эксперт признает, что с наибольшей вероятностью лицензия сгорит и ее придется получать заново.

«Может быть, когда вы придете заново за этой лицензией, могут быть какие-то послабления у лицензирующего органа, потому что вы уже сдавали необходимые документы, но формально пока так».

Обложка: Romain Dancre/ Unsplash