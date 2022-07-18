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Американский холдинг указал на минимальный в истории уровень оптимизма российского бизнеса

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Американский холдинг провел исследование и по его результатам указал на минимальный в истории наблюдений оптимизм российского бизнеса. Санкции стали одной из главных причин падения настроения предпринимателей.

Американский холдинг указал на минимальный в истории уровень оптимизма российского бизнеса

Результатами исследования с РБК поделился российский представитель провайдера финансовой информации S&P Global.

Эксперты указала на минимальный с 2009 год уровень оптимизма российского бизнеса. Он оказался наименьшим среди 12 крупнейших экономик мира. Уровень оптимизма снизился в июне по сравнению с февралем также в Китае, Германии и других странах Европы, США.

Опрошенные представители бизнеса указали среди главных причин падения своего предпринимательского настроения санкции, высокие цены на сырье и снижение покупательной способности внутри России.

Опрос провели среди 500 российских компаний – поставщиков услуг и представителей обрабатывающей промышленности.

Фото на обложке: vovidzha / Shutterstock

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