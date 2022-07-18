Американский холдинг указал на минимальный в истории уровень оптимизма российского бизнеса

Американский холдинг провел исследование и по его результатам указал на минимальный в истории наблюдений оптимизм российского бизнеса. Санкции стали одной из главных причин падения настроения предпринимателей.
Результатами исследования с РБК поделился российский представитель провайдера финансовой информации S&P Global.
Эксперты указала на минимальный с 2009 год уровень оптимизма российского бизнеса. Он оказался наименьшим среди 12 крупнейших экономик мира. Уровень оптимизма снизился в июне по сравнению с февралем также в Китае, Германии и других странах Европы, США.
Опрошенные представители бизнеса указали среди главных причин падения своего предпринимательского настроения санкции, высокие цены на сырье и снижение покупательной способности внутри России.
Опрос провели среди 500 российских компаний – поставщиков услуг и представителей обрабатывающей промышленности.
Фото на обложке: vovidzha /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Почти половина компаний может повысить лояльность сотрудников за счет бонусов для детей — опрос
- 2 Школьники хотят начать карьеру в геймдеве, но боятся неодобрения от родителей – исследование
- 3 Как взаимодействовать с разными типами современных потребителей — исследование
- 4 Хотите провести исследование при разработке продукта? Вот что необходимо учесть
- 5 Большинство родителей довольны уровнем обучения кибербезопасности в школах — исследование
ВОЗМОЖНОСТИ
19 июля 2022
20 июля 2022
24 июля 2022