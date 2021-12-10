Бизнесмены США выручили от продажи акций своих компаний рекордные $63 млрд

Основатели и топ-менеджеры крупнейших компаний США за неполный 2021 год выручили от продажи акций своих компаний рекордные $63,5 млрд. Больше половины этой суммы пришлось на технологический сектор. Бизнесмены избавляются от ценных бумаг на фоне роста их стоимости.

На рост суммы, которую основатели и управляющие крупнейших компаний США получили от продажи акций своих компаний, обратила внимание The Wall Street Journal.

По данным газеты, в неполном 2021 году владельцы бизнеса в Соединенных Штатах продали акции принадлежащих им или управляемых ими компаний на $63,5 млрд. Отмечается, что около 60% от общей суммы пришлось на продажи ценных бумаг компаний технологического сектора.

Для сравнения, за весь 2020 год владельцы бизнеса выручили от продажи акций своих компаний на 50% меньше, чем за 11 месяцев текущего года.

Крупнейшие акционеры своих же компаний избавляются от ценных бумаг на фоне благоприятной ситуации на рынке и резкого роста стоимости этих акций. Кроме того, к распродажам в последний месяц могло привести рассмотрение в США закона о «налоге на миллиардеров».

В последний месяц значительную часть акций принадлежащей ему Tesla продал Илон Маск. Газета отмечает, что ценные бумаги Alphabet продавали основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин. Увеличили объемы продаж по сравнению с прошлым годом в 4 и 7 раз соответственно богатейшая семья в мире Уолтон, которой принадлежит Walmart, и основатель Meta Марк Цукерберг.

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