Путин ограничил операции с долями в российских ООО для резидентов «недружественных» стран

Президент Путин подписал указ, который ограничивает операции с долями в российских ООО для резидентов «недружественных» стран. Также указом разрешено банкам платить по валютным вкладам компаний в рублях.
Указ президента Владимира Путин опубликован на портале правовой информации.
В документе указано, что любые операции с долям в зарегистрированных в России ООО для резидентов «недружественных» стран теперь будут ограничены. Разрешение на эти операции нужно будет получать от специальной правительственной комиссии.
Кроме того, указом разрешается банкам платить по валютным вкладам компаний в рублях. Сумма должна быть эквивалентной иностранной валюте, не важно какой, и будет рассчитываться относительно курсу Банка России на день выплаты.
Банк России сегодня на полгода продлил запрет на взимание комиссии за выдачу валюты с вкладов и счетов физических лиц. Ограничение будет действовать до 9 марта 2023 года. До этого же срока действуют ограничения на снятие наличной валюты с вкладом и счетов физлиц. Лимит составляет $10 тысяч или эквивалент в евро.
Фото на обложке: Free Wind 2014 /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Россияне рекордно закупились китайским юанем
- 2 Новые iPhone поставят в Россию по параллельному импорту
- 3 Звукозаписывающая студия Sony Music уходит из России
- 4 ЦБ обсуждает возможность компенсировать потери инвесторов за счет активов нерезидентов
- 5 «Вас здесь не приветствуют»: Эстония, Латвия, Литва и Польша закроют въезд для россиян с 19 сентября
ВОЗМОЖНОСТИ
10 сентября 2022
10 сентября 2022
11 сентября 2022
11 сентября 2022
12 сентября 2022