Путин ограничил операции с долями в российских ООО для резидентов «недружественных» стран

Президент Путин подписал указ, который ограничивает операции с долями в российских ООО для резидентов «недружественных» стран. Также указом разрешено банкам платить по валютным вкладам компаний в рублях.

Указ президента Владимира Путин опубликован на портале правовой информации.

В документе указано, что любые операции с долям в зарегистрированных в России ООО для резидентов «недружественных» стран теперь будут ограничены. Разрешение на эти операции нужно будет получать от специальной правительственной комиссии.

Кроме того, указом разрешается банкам платить по валютным вкладам компаний в рублях. Сумма должна быть эквивалентной иностранной валюте, не важно какой, и будет рассчитываться относительно курсу Банка России на день выплаты.

Банк России сегодня на полгода продлил запрет на взимание комиссии за выдачу валюты с вкладов и счетов физических лиц. Ограничение будет действовать до 9 марта 2023 года. До этого же срока действуют ограничения на снятие наличной валюты с вкладом и счетов физлиц. Лимит составляет $10 тысяч или эквивалент в евро.

Фото на обложке: Free Wind 2014 / Shutterstock