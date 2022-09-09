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Путин ограничил операции с долями в российских ООО для резидентов «недружественных» стран

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Президент Путин подписал указ, который ограничивает операции с долями в российских ООО для резидентов «недружественных» стран. Также указом разрешено банкам платить по валютным вкладам компаний в рублях.

Путин ограничил операции с долями в российских ООО для резидентов «недружественных» стран

Указ президента Владимира Путин опубликован на портале правовой информации.

В документе указано, что любые операции с долям в зарегистрированных в России ООО для резидентов «недружественных» стран теперь будут ограничены. Разрешение на эти операции нужно будет получать от специальной правительственной комиссии. 

Кроме того, указом разрешается банкам платить по валютным вкладам компаний в рублях. Сумма должна быть эквивалентной иностранной валюте, не важно какой, и будет рассчитываться относительно курсу Банка России на день выплаты.

Банк России сегодня на полгода продлил запрет на взимание комиссии за выдачу валюты с вкладов и счетов физических лиц. Ограничение будет действовать до 9 марта 2023 года. До этого же срока действуют ограничения на снятие наличной валюты с вкладом и счетов физлиц. Лимит составляет $10 тысяч или эквивалент в евро.

Фото на обложке: Free Wind 2014 / Shutterstock

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