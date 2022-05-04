Россияне стали чаще есть фастфуд

В России за два месяца вырос оборот и число заказов фастфуда на 16% год к году на фоне общего спада. На рост повлияло также закрытие McDonald’s. Количество заказов у кафе и ресторанов снизилось на 10% при увеличении среднего чека на 8%, а у операторов фастфуда — выросло на 4% при подорожании чека на 11%.
До экономических последствий спецоперации на Украине такого разрыва тенденций в двух сегментах не наблюдалось, сообщил «Коммерсантъ».
Растущую популярность фастфуда эксперты объясняют тем, что россияне стараются сейчас экономить. Гендиректор RestCon Елена Перепелица добавила, что отрицательно на бизнесе кафе и ресторанов в торгцентрах сказалась приостановка работы международных ритейлеров.
Собеседник на ресторонном рынке полагает, что снижение оборота и количества транзакций может быть связана с переходом ресторанов и кафе на серые схемы оплаты, чего не наблюдается в крупном сетевом фастфуде. «Многие несетевые рестораны сейчас "не принимают карточки" или у них "сломан терминал", расчеты происходят через наличные или переводы на карты физлиц»,— сказал он.
У заведений фастфуда вырос оборот, но при этом их владельцы не спешат открывать новые точки. У некоторых из них возникли проблемы с поставками оборудования, активное развитие затормаживает также дорогое заемное финансирование.
McDonald’s лишился 28% чистой прибыли после прекращения работы в России. Согласно отчету компании за квартал, ей в частности пришлось списать продуктов на сумму $100 млн – они поставлялись на российский и украинский рынки. В марте стало известно, что на месте закрывшихся ресторанов McDonald’s планирует поставить фудтраки сеть «Теремок».
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Подборка: бразильские стартапы, за которыми стоит следить в 2022 году
- 2 Медицина, общепит и IT: как отечественный рынок готов к импортозамещению?
- 3 5 компаний, которым кризис пошел на пользу: что стоит почерпнуть из их опыта?
- 4 5 ошибок, которые совершают рестораторы при выходе на рынок Сочи, и как их избежать
- 5 Робот в кухне и строгий клиент: самые важные тренды FoodTech 2022
ВОЗМОЖНОСТИ
11 мая 2022
15 мая 2022
15 мая 2022