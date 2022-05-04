Россияне стали чаще есть фастфуд

В России за два месяца вырос оборот и число заказов фастфуда на 16% год к году на фоне общего спада. На рост повлияло также закрытие McDonald’s. Количество заказов у кафе и ресторанов снизилось на 10% при увеличении среднего чека на 8%, а у операторов фастфуда — выросло на 4% при подорожании чека на 11%.

До экономических последствий спецоперации на Украине такого разрыва тенденций в двух сегментах не наблюдалось, сообщил «Коммерсантъ».

Растущую популярность фастфуда эксперты объясняют тем, что россияне стараются сейчас экономить. Гендиректор RestCon Елена Перепелица добавила, что отрицательно на бизнесе кафе и ресторанов в торгцентрах сказалась приостановка работы международных ритейлеров.

Собеседник на ресторонном рынке полагает, что снижение оборота и количества транзакций может быть связана с переходом ресторанов и кафе на серые схемы оплаты, чего не наблюдается в крупном сетевом фастфуде. «Многие несетевые рестораны сейчас "не принимают карточки" или у них "сломан терминал", расчеты происходят через наличные или переводы на карты физлиц»,— сказал он.

У заведений фастфуда вырос оборот, но при этом их владельцы не спешат открывать новые точки. У некоторых из них возникли проблемы с поставками оборудования, активное развитие затормаживает также дорогое заемное финансирование.

McDonald’s лишился 28% чистой прибыли после прекращения работы в России. Согласно отчету компании за квартал, ей в частности пришлось списать продуктов на сумму $100 млн – они поставлялись на российский и украинский рынки. В марте стало известно, что на месте закрывшихся ресторанов McDonald’s планирует поставить фудтраки сеть «Теремок».

Фото на обложке: Unsplash