Владелец TikTok передумал выходить на биржу

Китайская ByteDance, владеющая соцсетью TikTok, отложила запланированное на лето IPO на неопределенный срок. По информации The WSJ, для этого появились значительные риски из-за возможных действий регулятора Китая.

ByteDance планировала провести IPO этим летом на биржах США или Гонконге, пишет The Wall Street Journal. Руководство ByteDance раздумывало над тем, чтобы провести размещение всего бизнеса целиком либо отдельных его сегментов.

Но, по информации источников газеты, компания отложила IPO на неопределенный срок. Регулятор Китая предупредил ее о рисках, связанных с безопасностью данных и рекомендовал не выходить на биржу, пока не устранит их.

ByteDance оценивается в ~$180 млрд, сообщили в The WSJ. Общий объем привлеченных компаний средств, согласно информации Crunchbase, составляет $9,4 млрд. Последний раунд финансирования фирма провела в декабре 2020 года.

ByteDance владеет, в частности, одной из крупнейших по количеству пользователей соцсетью TikTok. Число активных пользователей всех ее сервисов вместе взятых составляет 1,9 млрд человек. По итогам 2020 года компания увеличила выручку и прибыль в два раза по отношению к 2019-ому – до $34,3 млрд и $19 млрд соответственно.

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