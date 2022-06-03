Центральноафриканская республика токенизирует свои природные богатства

Центральноафриканская республика – одно из беднейших государств в мире – объявила о том, что токенизирует свои природные богатства – и сделает это первой в мире. Выпущенные токены будут поддерживаться ресурсами страны, например, золотом, алмазами, ураном.
Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера рассказал о планах страны выпустить токены, которые будут поддерживаться природным ресурсами государства. Таким способом власти хотят привлечь в страну иностранные инвестиции.
Центральноафриканская республика располагает множеством природных ископаемых, в том числе золотом, ураном, алмазами, медью, литием, кобальтом. Они и должны стать движущей силой экономики страны, заявил президент ЦАР.
ЦАР вслед за Сальвадором признала биткоин законным платежным средством на территории страны. Этот шаг поставил республику в ряд самых дальновидных стран мира, заявил глава администрации президента ЦАР.
Фото на обложке: Casablanca Stock /
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