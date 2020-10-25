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В каких сферах резко вырос спрос на работников — исследование

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

«Работа.ру» проанализировала, на каких специалистов резко увеличился спрос в третьем квартале этого года. На первом месте в топе маркетологи и рекламщики, пишет РБК.

В каких сферах резко вырос спрос на работников — исследование

В третьем квартале общее число вакансий возросло на 16%. По сравнению со вторым кварталом резко вырос спрос на работников в следующих отраслях:

  • маркетинг и реклама (рост на 86%),
  • финансы и страхование (+80%),
  • IT и телеком (+73%),
  • агропром и производство в целом (65%),
  • сфера услуг (+55%),
  • строительство (+35%),
  • индустрия красоты и здоровья (+35%).

Сокращаться количество вакансий стало в таких сферах, как:

  • культура, образование, госслужба (-29%),
  • транспорт и логистика (-18%),
  • офисные службы и бизнес-услуги (-1%).

Больше трети опрошенных работодателей (36%) рассказали о частичном восстановлении производства. 16% заявили, что восстановили свой бизнес полностью. 26% респондентов сообщили, что для полного восстановления им нужно еще полгода. 33% работодателям требуется около года, 32% — больше одного года.

Что касается соискателей, то активнее всего ищут работу люди в возрасте 35-45 лет (на их долю приходится 25% резюме). Их интересует работа в транспортной отрасли, логистике, строительстве, на производстве, в агропромышленном комплексе.

На кандидатов в возрасте 23-30 лет приходится 19% резюме. Они чаще ищут вакансии в IT, маркетинге и торговле. Молодые люди 16-23 лет (19% резюме) также хотят работать в маркетинге, IT-сфере и торговле.

Фото: ADragan / Shutterstock

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