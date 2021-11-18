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«Вкусвилл» откроет магазины без касс и продавцов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Вкусвилл» решил открыть магазины без касс и продавцов. Первая точка появится на выходе со станции МЦК «Деловой центр» в «Москва-Сити».

«Вкусвилл» откроет магазины без касс и продавцов

В компании подтвердили, что приступили к тестированию этой технологии, но детали проекта не раскрыли, сообщил «Коммерсантъ».

Эксперты издания сомневаются, что стоимость точки с учетом компактной площади превысит 12–15 млн рублей. С учетом высокого трафика и отсутствия расходов на персонал это позволяет надеяться на привлекательную экономику.

В России несколько ритейлеров уже тестировали подобный формат. Два магазина без кассиров «Фасоль» открыла Metro, «Азбука Вкуса» запустила такой же в «Москва-Сити», но сейчас проект приостановлен. 

Консультант JosDeVries The Retail Company Ирина Болотова допустила, что у ритейлеров могли возникнуть технические проблемы, так как «формат требует серьезной подготовки в части софта и оборудования». «С поставками последнего, в частности камер, возникли сложности на фоне общих проблем с логистикой в последние месяцы»,— отметила она.

Среди международных компаний родоначальником формата магазинов без касс и продавцов стал Amazon, запустивший Amazon Go в 2018 году.

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Фото на обложке: «Вкусвилл»

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