ЦБ впервые за 8 лет резко повысил ключевую ставку

Банк России впервые с 2014 года повысил ключевую ставку сразу на 1 п.п., до 6,5%. Как пояснили в Центробанке, такое решение было принято на фоне ускорения инфляции.
Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт до 6,5%, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Последний раз такое резкое повышение было в декабре 2014 года, когда ЦБ на фоне роста девальвационных и инфляционных рисков повысил ставку с 10,5 до 17%.
В последнее время ключевая ставка находилась на уровне 5,5%. Аналитики озвучивали разные прогнозы — предполагалось, что регулятор повысит ставку на 0,5 п.п., 0,75 п.п. и 1 п.п. Последнее предположение, в частности, содержалось в консенсус-прогнозе Bloomberg и оказалось верным.
В Центробанке пояснили, что приняли решение на фоне ускорения роста цен.
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Фото: igorgolovniov/Depositphotos
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