Банк России назвал наиболее частую причину потери денег розничными инвесторами

Розничные инвесторы чаще всего теряют деньги из-за некачественной аналитики в интернете и Telegram-каналах, считает директор департамента по противодействию недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.
По его словам, регулятор проанализировал, как ведут себя инвесторы в акциях второго и третьего эшелонов и убедился, что чаще всего потеря денег происходит в случае некачественной аналитики.
«Что такое некачественная аналитика — это информация из анонимных Telegram-каналов, либо информация, факты и утверждения которой вы не можете проверить. Чаще всего таким образом как раз рекламируются якобы инвестиции в конкретные акции. Так что это не финансовая аналитика, а скорее реклама либо маркетинг», — сообщил Лях в официальном Telegram-канале Банка России.
Чтобы лучше разбираться в качестве аналитики, ЦБ порекомендовал ознакомиться с чек-листами от Ассоциации финансовых аналитиков:
- Должно быть известно, кто автор контента — его ФИО, образование и опыт. Анонимность должна насторожить.
- Необходимо убедиться, что автор имеет хорошую репутацию и не замечен в недобросовестных и противоправных практиках и судебных разбирательствах. Информацию можно найти в СМИ или социальных сетях.
- Необходимо понять, какова выгода автора от создания и распространения своего контента.
- Частым маркером недобросовестной аналитики можно считать обещания гарантированной доходности.
- Автор не должен смешивать факты и свое мнение о них. Приводятся источники данных и цитат, которые можно проверить самостоятельно.
Фото на обложке: Unsplash
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