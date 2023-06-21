Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Банк России назвал наиболее частую причину потери денег розничными инвесторами

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Розничные инвесторы чаще всего теряют деньги из-за некачественной аналитики в интернете и Telegram-каналах, считает директор департамента по противодействию недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

Банк России назвал наиболее частую причину потери денег розничными инвесторами

По его словам, регулятор проанализировал, как ведут себя инвесторы в акциях второго и третьего эшелонов и убедился, что чаще всего потеря денег происходит в случае некачественной аналитики.

«Что такое некачественная аналитика — это информация из анонимных Telegram-каналов, либо информация, факты и утверждения которой вы не можете проверить. Чаще всего таким образом как раз рекламируются якобы инвестиции в конкретные акции. Так что это не финансовая аналитика, а скорее реклама либо маркетинг», — сообщил Лях в официальном Telegram-канале Банка России.

Чтобы лучше разбираться в качестве аналитики, ЦБ порекомендовал ознакомиться с чек-листами от Ассоциации финансовых аналитиков:

  • Должно быть известно, кто автор контента — его ФИО, образование и опыт. Анонимность должна насторожить.
  • Необходимо убедиться, что автор имеет хорошую репутацию и не замечен в недобросовестных и противоправных практиках и судебных разбирательствах. Информацию можно найти в СМИ или социальных сетях.
  • Необходимо понять, какова выгода автора от создания и распространения своего контента.
  • Частым маркером недобросовестной аналитики можно считать обещания гарантированной доходности.
  • Автор не должен смешивать факты и свое мнение о них. Приводятся источники данных и цитат, которые можно проверить самостоятельно.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 ЦБ в 1,5 раза увеличит выпуск инвестмонет из серебра и золота
  2. 2 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
  3. 3 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
  4. 4 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
  5. 5 Что делать, если инвестиционная политика компании не работает
Карта растительных продуктов России
Все российские производители растительных альтернатив продуктам животного происхождения
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

23 июня 2023

Design Challenge

23 июня 2023

MUIV.LAB

23 июня 2023

Школа краудфандинга

Все ВОЗМОЖНОСТИ