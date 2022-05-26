ЦБ предложил поднять порог обязательного контроля операций с 600 тыс. до 1 млн рублей

«Речь идет о повышении пороговых сумм, с которых начинается обязательный контроль операций <...>. Они были установлены очень давно и во многом уже потеряли актуальность, тем более в фиксированных суммах они установлены. Мы предлагаем поднять с действующих 600 тыс. рублей как минимум до 1 млн рублей, а по недвижимости — с трех до пяти млн рублей», — заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Также Набиуллина заявила, что Банк России совместно с Росфинмониторингом проведут ревизию операций, подлежащих обязательному контролю.

Закон, уточняющий перечень контролируемых операций с деньгами, который в том числе усиливает проверки любых действий с наличными на сумму от 600 тыс. рублей, был принят в июле 2020 года.