Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

ЦБ предложил поднять порог обязательного контроля операций с 600 тыс. до 1 млн рублей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Банк России выступил с предложением увеличить порог обязательного контроля операций с нынешних 600 тыс. до 1 млн рублей. 

ЦБ предложил поднять порог обязательного контроля операций с 600 тыс. до 1 млн рублей

«Речь идет о повышении пороговых сумм, с которых начинается обязательный контроль операций <...>. Они были установлены очень давно и во многом уже потеряли актуальность, тем более в фиксированных суммах они установлены. Мы предлагаем поднять с действующих 600 тыс. рублей как минимум до 1 млн рублей, а по недвижимости — с трех до пяти млн рублей», — заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Также Набиуллина заявила, что Банк России совместно с Росфинмониторингом проведут ревизию операций, подлежащих обязательному контролю.

Закон, уточняющий перечень контролируемых операций с деньгами, который в том числе усиливает проверки любых действий с наличными на сумму от 600 тыс. рублей, был принят в июле 2020 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Банк России снизил ключевую ставку до 11%
  2. 2 Банк России на один год сдвинул срок начала тестирования цифрового рубля
  3. 3 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
  4. 4 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
  5. 5 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест

ВОЗМОЖНОСТИ

27 мая 2022

Social Tech Challenge 2022

28 мая 2022

Акселератор образовательной робототехники Бизнес-инкубатора ВШЭ

29 мая 2022

MGIMO Ventures

Все ВОЗМОЖНОСТИ