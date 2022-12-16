Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, говорится в сообщени ЦБ. В октябре регулятор также сохранил ставку на этом уровне, а ранее она понижалась шесть раз подряд.
ЦБ отметил, что нынешние темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным. Инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно не изменились, однако остаются на повышенном уровне.
По прогнозу ЦБ, с учетом текущей денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до
Следующее заседание совета директоров финансового регулятора, на котором рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки, состоится 10 февраля 2023 года.
Фото на обложке: HANK50 /
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