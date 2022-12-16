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Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, говорится в сообщени ЦБ. В октябре регулятор также сохранил ставку на этом уровне, а ранее она понижалась шесть раз подряд. 

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

ЦБ отметил, что нынешние темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным. Инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно не изменились, однако остаются на повышенном уровне.

По прогнозу ЦБ, с учетом текущей денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Следующее заседание совета директоров финансового регулятора, на котором рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки, состоится 10 февраля 2023 года.

Фото на обложке: HANK50 / Shutterstock

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