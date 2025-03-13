Центробанк рассмотрит целесообразность повышения ставки в марте

Банк России сохранил сигнал, что может повысить ключевую ставку 21 марта, если это будет целесообразно. Об этом сказал зампред Центробанка Алексей Заботкин в кулуарах Российского форума финансового рынка, пишут «РБК Инвестиции».

«Данные, которые поступили за последний месяц с середины февраля, как-то значимо картину не меняют, в том числе потому что времени немного прошло», — сказал Заботкин.

В то же время инфляция и инфляционные ожидания начинают показывать признаки снижения, сказал Заботкин. «Опять же, в сценарии более быстрого охлаждения это будет означать, что пространство для снижения ставки появится раньше», — резюмировал он.

Банк России 14 февраля второй раз подряд оставил рекордную ключевую ставку — 21%. Регулятор отметил, что «инфляционное давление остается высоким», а возвращение инфляции к целевым 4% произойдет только в 2026 году.

В Сбербанке ждут снижения ключевой ставки во второй половине 2025 года, говорил председатель правления банка Герман Греф. По его мнению, в эти же сроки стоит ждать сильного сокращения инфляции.

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