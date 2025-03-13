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Центробанк рассмотрит целесообразность повышения ставки в марте

Новости
Новости
Мария Рудницкая
Мария Рудницкая

Редактор новостного блока

Мария Рудницкая

Банк России сохранил сигнал, что может повысить ключевую ставку 21 марта, если это будет целесообразно. Об этом сказал зампред Центробанка Алексей Заботкин в кулуарах Российского форума финансового рынка, пишут «РБК Инвестиции».

Центробанк рассмотрит целесообразность повышения ставки в марте
  1. Новости

«Данные, которые поступили за последний месяц с середины февраля, как-то значимо картину не меняют, в том числе потому что времени немного прошло», — сказал Заботкин.

В то же время инфляция и инфляционные ожидания начинают показывать признаки снижения, сказал Заботкин. «Опять же, в сценарии более быстрого охлаждения это будет означать, что пространство для снижения ставки появится раньше», — резюмировал он.

  • Банк России 14 февраля второй раз подряд оставил рекордную ключевую ставку — 21%. Регулятор отметил, что «инфляционное давление остается высоким», а возвращение инфляции к целевым 4% произойдет только в 2026 году.
  • В Сбербанке ждут снижения ключевой ставки во второй половине 2025 года, говорил председатель правления банка Герман Греф. По его мнению, в эти же сроки стоит ждать сильного сокращения инфляции.

Фото на обложке: ededchechine / Freepik

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