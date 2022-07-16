Максим Орешкин: ЦБ может снизить ключевую ставку на заседании 22 июля

В ходе выступления на форуме «Территория смыслов» помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин не исключил, что по итогам заседания 22 июля Банк России может в пятый раз подряд снизить ключевую ставку.
«ЦБ смягчил денежно-кредитную политику, процентная ставка снижалась, сейчас Центральный банк обещает, что на заседании 22 июля также будет рассмотрено решение по дальнейшему снижению процентной ставки», — сказал Орешкин.
Если регулятор примет такое решение, то это будет пятое подряд снижение ключевой ставки в этом году. 28 февраля Банк России после начала военной операции и введения антироссийских санкций принял решение поднять ключевую ставку до рекордных 20%.
На заседании 18 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на этом уровне, однако затем ставка только снижалась: 10 апреля — до 17% годовых, 29 апреля — до 14%, 26 мая — до 11%. 10 июня ключевая ставка вернулась на уровень середины февраля в 9,5%.
Помощник президента добавил, что во втором квартале следующего года инфляция в России может оказаться ниже, чем в Евросоюзе, за счет самообеспечения страны материалами, ресурсами и продовольствием.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 ЦБ предложил изменить критерии отнесения компаний к малому и среднему бизнесу
- 2 Путин разрешил банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам
- 3 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
- 4 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
- 5 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
ВОЗМОЖНОСТИ
16 июля 2022
19 июля 2022
20 июля 2022