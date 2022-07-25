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ЦБ решил вернуть десятирублевую купюру

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Банк России к концу года намерен возобновить печать десятирублевых купюр и обсуждает планы на выпуск бумажных пятирублевок. Выпуск монет стал более затратным, а нынешние технологии позволяют сделать бумажные купюры более износостойкими, сообщил «Известиям» зампред ЦБ Сергей Белов.

ЦБ решил вернуть десятирублевую купюру

Банкноты теперь можно лакировать, что поможет повысить срок их службы на 30%. При этом монеты достоинством в десять и пять рублей не будет изыматься из оборота. 

По данным регулятора, в обращении доля монет по количеству составляет 91%, а по сумме — 0,8%. На бумажные десятирублевки в общем количестве приходится 5%. В общей сумме банкнот доля купюр номиналом 5, 10, 50 и 200 рублей составляет менее 0,5%.

В 2018 году ЦБ выпустил полимерную банкноту в 100 рублей. Это была первая банкота ЦБ, выпущенная на полимерной основе. Тираж тогда составил примерно 20 млн экземпляров.

В июне этого года Банк России представил сторублевую купюру в обновленном дизайне в четверг. Стороны купюры украшают Спасская башня Кремля и мемориал солдату в Ржеве. Купюра с новым дизайном уже вводится в обращение. Новый дизайн банкноты  подвергся экспертной критике. Бывший художник Гознака заявил, что он «не вписывается в традиции» и вызывает у него «сожаление».

Фото на обложке: Natalia Kirsanova / Shutterstock

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