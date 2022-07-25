ЦБ решил вернуть десятирублевую купюру

Банк России к концу года намерен возобновить печать десятирублевых купюр и обсуждает планы на выпуск бумажных пятирублевок. Выпуск монет стал более затратным, а нынешние технологии позволяют сделать бумажные купюры более износостойкими, сообщил «Известиям» зампред ЦБ Сергей Белов.

Банкноты теперь можно лакировать, что поможет повысить срок их службы на 30%. При этом монеты достоинством в десять и пять рублей не будет изыматься из оборота.

По данным регулятора, в обращении доля монет по количеству составляет 91%, а по сумме — 0,8%. На бумажные десятирублевки в общем количестве приходится 5%. В общей сумме банкнот доля купюр номиналом 5, 10, 50 и 200 рублей составляет менее 0,5%.

В 2018 году ЦБ выпустил полимерную банкноту в 100 рублей. Это была первая банкота ЦБ, выпущенная на полимерной основе. Тираж тогда составил примерно 20 млн экземпляров.

В июне этого года Банк России представил сторублевую купюру в обновленном дизайне в четверг. Стороны купюры украшают Спасская башня Кремля и мемориал солдату в Ржеве. Купюра с новым дизайном уже вводится в обращение. Новый дизайн банкноты подвергся экспертной критике. Бывший художник Гознака заявил, что он «не вписывается в традиции» и вызывает у него «сожаление».

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