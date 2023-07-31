СДЭК вложит 270 млн рублей в открытие новых складов до конца 2023 года

СДЭК планирует до конца 2023 года открыть новые склады упаковочных материалов в Хабаровске, Иркутске, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Красноярске и Белоруссиии. Об этом RB.RU рассказал руководитель проектов по упаковке в СДЭК Андрей Потовин.
«У нас в СДЭК сейчас есть склады упаковочных материалов в разных городах России: это Москва, Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Краснодар. Мы планируем открыть в 2023 году новые объекты в таких городах, как Хабаровск, Иркутск, Санкт-Петербург, Владивосток, Красноярск», — сообщил он.
По словам Потовина, за границей у компании уже есть склады в Казахстане, в Астане. В 2023 году СДЭК планирует открыть новый склад в Беларуси.
Общая сумма инвестиций в открытие складов составит 270 млн рублей, включая склады упаковки. Оценочная сумма инвестиций только в развитие инфраструктуры складов упаковочных материалов составит около 20 млн рублей.
Фото на обложке: T. Schneider /
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