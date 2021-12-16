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CD Projekt выплатит инвесторам $1,85 млн за неудачный запуск Cyberpunk 2077

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Польская компания CD Projekt выплатит своим инвесторам $1,85 млн для мирного разрешения конфликта, который тянется целый год. Он возник после релиза компьютерной игры Cyberpunk 2077, в которой было обнаружено множество багов и недоработок.

CD Projekt выплатит инвесторам $1,85 млн за неудачный запуск Cyberpunk 2077

О мировой между компанией CD Projekt и ее инвесторами пишет The Verge. Компания согласилась выплатить инвесторам $1,85 млн для мирного урегулирования конфликта. 

В конце декабря 2020 года инвесторы подали на CD Projekt в суд из-за того, что компания скрыла от них данные о запуске игры Cyberpunk 2077, а также предоставляла информацию, которая вводила инвесторов в заблуждение. К началу 2021 года к первым истцам присоединились еще несколько, и иск стал коллективным.

Компанию-разработчика также обвинили в недоработанности выпущенной игры – в ней обнаружили множество багов и ошибок, вследствие чего через неделю после релиза игру удалили из магазина PlayStation Store. В магазин игру вернули только в июне 2020 года – к этому времени акции CD Project потеряли 54% стоимости.

Cyberpunk 2077 стала одной из самых дорогих игр в истории – бюджет на ее разработку составил $293 млн. На данный момент во всем мире продано 17,3 млн копий игры.

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Фото на обложке: Kamil Zajaczkowski / Shutterstock

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