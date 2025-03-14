В Госдуме предложили ввести минимальную цену на сертификацию обуви

Депутат Госдумы от «Единой России» Татьяна Буцкая предложила установить минимальную цену на услугу сертификации обуви, чтобы очистить рынок от фальсификата. Об этом политик сообщила на совещании с ведомствами в преддверии госкомиссии по противодействию контрафакту, передают «Известия».

Зачем это нужно? По мнению Буцкой, нужно ввести минимальную стоимость сертификации, начав с детской обуви, а затем расширив эту меру на другие товары. Сейчас получение такого сертификата стоит около 100 тыс. рублей, однако некоторые компании предлагают их за 10 тыс. рублей, в результате чего производители получают нелегальные документы, а покупатели сталкиваются с некачественным товаром, объяснила депутат.

Инициативу Буцкой поддержали в Роскачестве. Там отметили, что фиксированная цена на сертификацию снизит риск появления недобросовестных исполнителей и в результате приведет к сокращению некачественной продукции на рынке.

При этом есть и те, кто выступают против. Глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин указал на то, что на данный момент необходимости в сертификации обуви нет, поскольку потребители обычно могут вернуть неподходящий товар. Он выразил опасение, что в результате резкого роста минимальной цены сертификации подорожает и сама обувь.

Борьба с контрафактом идет и на маркетплейсах. В сентябре 2024 года правительство и представители бизнеса согласовали меры по борьбе с незаконной продукцией на интернет-площадках. В феврале Минэку поручили доработать законопроект «О платформенной экономике», разработав механизм защиты правообладателей от подделок на маркетплейсах.

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