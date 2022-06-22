Российские рестораны заменили блюда с импортными ингредиентами

Российские рестораторы пересмотрели меню в своих заведениях: рыбу, мясо, соусы и масла от иностранных поставщиков заменили отечественной продукцией. Бизнесмены пошли на такой шаг из-за сбоев в поставках и подорожания ингредиентов.

С февраля стоимость блюд выросла до 20%. Рестораторы сейчас пытаются сдержать рост цен и найти альтернативных поставщиков подорожавших ингредиентов, пишут «Известия».

В марте объем заказов в «Якитории» сократился примерно на 60%, но сейчас поребительская активность постепенно начала восстанавливаться. Однако до показателя прошлого года еще далеко: сейчас трафик на 15% ниже аналогичного периода 2021 года.

В Ginza Project Moscow сообщили, что изменилась и структура потребления: гости стали чаще предпочитать крепкие напитки, но реже элитный алкоголь и заказывать два блюда средней ценовой категории, а не одно дорогое.

На фоне роста цен на импортный алкоголь до 100% рестораторы стали заменять его на российское спиртное, которое подорожало не так значительно. Таким образом управляющие заведений снижают издержки, поскольку готовых платить за напитки по новым ценам потребителей становится меньше. При этом заменить весь иностранный алкоголь не получился, поскольку некоторые продукты невозможно выращивать в климатических условиях России.

В апреле ряд российских ритейлеров и рестораторов решили приостановить открытие новых точек и заведений в 2022 году. Это связано с перебоями в поставках оборудования, экономической неопределенностью и проблемами с финансированием.

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