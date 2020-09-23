Mail.ru Group, «Сколково» и «Честный знак» проведут чемпионат по продуктовому дизайну

Российская система цифровой маркировки «Честный знак» запускает онлайн-чемпионат по продуктовому дизайну мобильного приложения Znak Cup. Призовой фонд конкурса — 1 млн рублей. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Mail.ru Group, которая является технологическим партнером соревнования.

К участию приглашаются продуктовые дизайнеры и менеджеры — от начинающих специалистов до дизайн-студий из России и других стран мира. Участникам чемпионата предстоит придумать, как усовершенствовать приложение «Честный знак». Также организаторы ищут новые идеи по построению экосистемы общественного контроля качества для всех видов товаров.

«В рамках задачи можно предложить обновление интерфейса, функцию, которой пока нет в приложении, или опцию, еще не воплощенную на рынке», — говорится в сообщении.

Соревнование пройдет в два этапа. На первом этапе участники загрузят свои решения на платформу. Затем жюри выберет 20 лучших работ, а авторы презентуют их в режиме видеоконференции. По итогам питча будут отобраны три победителя, которые разделят между собой призовой фонд.

Также команды-победители смогут обучаться в школе стартапов Skolkovo и принять участие в любом интенсиве Techstars Startup Weekend.

Соревнование пройдет с 22 сентября по 16 октября онлайн — на платформе All Cups от Mail.ru Group. Отмечается, что в жюри Znak Cup войдут эксперты по продуктовому дизайну и топ-менеджеры ЦРПТ, Mail.ru Group, «ВКонтакте», инновационного центра «Сколково» и других компаний.

«Честный знак» — это система маркировки и отслеживания товаров в России. С помощью одноименного приложения потребители могут проверить подлинность и качество товара. По собственным данным, приложение установлено у 1,3 млн пользователей, его ежемесячная аудитория — более 350 тысяч покупателей.

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