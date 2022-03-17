Китайский фондовый рынок вырос на рекордные 25% за день после заявления властей КНР

Ключевые индексы китайского фондового рынка выросли на рекордные 20-25% за день после обещания властей КНР поддерживать стабильность рынка на государственном уровне. Такой дневной рост стал рекордным со времен международного финансового кризиса 2008 года.

Ключевые индексы китайского фондового рынка показали 16 марта рекордный дневной рост со времен международного финансового кризиса 2008 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 20:40 МСК индекс Hang Seng Tech (следит за акциями 30 крупнейших технологических компаний Китая) вырос на 22,2%. Hang Seng China Enterprises поднялся с 6100 до 6889 пунктов, Golden Dragon прибавил 26,3%. Китайский юань по отношению к доллару США вырос на 0,3%.

Акции крупнейших китайских компаний за день подорожали на 25-32%. Бумаги производителя автомобилей Li Auto взлетели на 28,3% до $25,3, Baidu – на 27,3%, Alibaba Group – на 27,3%, JD.com – на 32,1%.

Акции компаний начали расти после заявления госсовета КНР о том, что власти вскоре перестанут активно регулировать деятельность китайских IT-компаний. Также госсовет заявил о достижении договоренностей с США в переговорах по листингу акций китайских компаний на биржах Соединенных Штатов.

В понедельник 14 марта фондовый рынок Китая рекордно обвалился на 13% за день из-за опасений инвесторов после новостей о том, что КНР сближается с Россией, которая ведет военную операцию на Украине.

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