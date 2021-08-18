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Программы гражданства за инвестиции Сент-Китс и Невис и Доминики признали лучшими в мире

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Журнал Professional Wealth Management от группы изданий Financial Times составил рейтинг самых привлекательных программ по получению гражданства за инвестиции. Лидером этого рейтинга впервые стала программа островного государства Сент-Китс и Невис с населением 52 тыс. человек.

Программы гражданства за инвестиции Сент-Китс и Невис и Доминики признали лучшими в мире

Авторы рейтинга оценили существующие в мире программы по 9 критериям:

  1. свобода передвижения;
  2. уровень жизни;
  3. минимальные инвестиционные затраты;
  4. обязательный въезд или проживание на территории страны;
  5. сроки получения гражданства;
  6. простота обработки заявления;
  7. проверка на благонадежность;
  8. опции для семьи;
  9. надежность продукта.

Лидером рейтинга стала программа островного государства в Карибском море Сент-Китс и Невис с населением 52 тыс. человек. Являясь старейшей подобной программой в мире, существующей с 1984 года, она впервые стала лучшей в рейтинге.

«Как старейшая и наиболее устоявшаяся программа получения гражданства за инвестиции, мы рады, что в этом престижном отчете мы были признаны лучшими. Мы давно являемся лидерами отрасли, и наша программа, которой доверяют, отражает важность строгого процесса комплексной проверки на благонадежность», – отметил премьер-министр Сент-Китс и Невис Тимоти Харрис.

Лидерство с Сент-Китс и Невис поделила Доминика с населением 74 тыс. человек, находящаяся неподалеку от первой. Обе страны получили отличные оценки за отсутствие обязательных требований для заявителей к поездкам или проживанию на территории страны, простой и ясный процесс проверки на благонадежность, а также опции, ориентированные на семью.

Кроме того, Доминика получила отличные оценки по таким критериям, как «минимальный инвестиционный взнос» и «надежность продукта», а Сент-Китс и Невис второй год подряд стал единственной страной, получившей наивысшие оценки по критерию «сроки получения гражданства». Там гражданство позволяют получить в течение 60 дней с момента заявки.

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Фото: Shutterstock.com

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