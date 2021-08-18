Программы гражданства за инвестиции Сент-Китс и Невис и Доминики признали лучшими в мире

Журнал Professional Wealth Management от группы изданий Financial Times составил рейтинг самых привлекательных программ по получению гражданства за инвестиции. Лидером этого рейтинга впервые стала программа островного государства Сент-Китс и Невис с населением 52 тыс. человек.

Авторы рейтинга оценили существующие в мире программы по 9 критериям:

свобода передвижения; уровень жизни; минимальные инвестиционные затраты; обязательный въезд или проживание на территории страны; сроки получения гражданства; простота обработки заявления; проверка на благонадежность; опции для семьи; надежность продукта.

Лидером рейтинга стала программа островного государства в Карибском море Сент-Китс и Невис с населением 52 тыс. человек. Являясь старейшей подобной программой в мире, существующей с 1984 года, она впервые стала лучшей в рейтинге.

«Как старейшая и наиболее устоявшаяся программа получения гражданства за инвестиции, мы рады, что в этом престижном отчете мы были признаны лучшими. Мы давно являемся лидерами отрасли, и наша программа, которой доверяют, отражает важность строгого процесса комплексной проверки на благонадежность», – отметил премьер-министр Сент-Китс и Невис Тимоти Харрис.

Лидерство с Сент-Китс и Невис поделила Доминика с населением 74 тыс. человек, находящаяся неподалеку от первой. Обе страны получили отличные оценки за отсутствие обязательных требований для заявителей к поездкам или проживанию на территории страны, простой и ясный процесс проверки на благонадежность, а также опции, ориентированные на семью.

Кроме того, Доминика получила отличные оценки по таким критериям, как «минимальный инвестиционный взнос» и «надежность продукта», а Сент-Китс и Невис второй год подряд стал единственной страной, получившей наивысшие оценки по критерию «сроки получения гражданства». Там гражданство позволяют получить в течение 60 дней с момента заявки.

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