«Яндекс.Маркет» рассказал, какую умную технику и за сколько покупают россияне

Эксперты сервиса «Яндекс.Маркет» изучили спрос на умную технику и рассказали, что популярно среди россиян и сколько они готовы потратить на покупку гаджетов. Об этом говорится в сообщении «Яндекс.Маркета».

Умная техника — гаджеты и бытовая техника, которые встраиваются в экосистему умного дома и могут управляться дистанционно либо работать автономно по заданному сценарию без участия человека.

По данным сервиса, в этом году у россиян пользовались популярностью умные колонки. Так, в течение всего года россияне интересовались категорией в среднем в 2,5 раза чаще, чем в 2019 году, а потратить на покупку были готовы около 7500 рублей.

По мнению экспертов «Яндекс.Маркета», одной из причин такой популярности стал режим самоизоляции. Чаще всего россияне отдавали предпочтение «Яндекс.Станции Мини».





«Яндекс.Станция Мини»

Также оказались популярны диагностические весы, которые позволяют определять соотношение мышечной, костной и жировой тканей, а также другие параметры. Чаще всего россияне выбирали модель от китайского производителя Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 со средней стоимостью около 2 тысяч рублей.

Традиционно такой гаджет пользуется популярностью накануне 8 марта. Также интерес к категории начинает расти весной с приходом теплой погоды.





Xiaomi Mi Body Composition Scale 2

Помимо весов популярностью пользуются и роботы-пылесосы. В этом году россияне интересовались категорией почти в 2 раза чаще, чем в прошлом.

В среднем пользователи «Яндекс.Маркета» готовы отдать на покупку гаджета около 17 тысяч рублей, а самой популярной моделью стал робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner со средней стоимостью около 15 тысяч рублей.





Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner

В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января по 4 октября 2020 года.

Фото на обложке: пресс-служба «Яндекс.Маркета»