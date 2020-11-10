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В Москве с 13 ноября запретят работу ресторанов и клубов в ночное время

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Власти Москвы с 13 ноября по 15 января 2021 года запретили работу заведений общественного питания, а также клубов, караоке и других развлекательных заведений в ночное время – с 23.00 до 6.00. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

В Москве с 13 ноября запретят работу ресторанов и клубов в ночное время

Ограничения не коснутся торговли на вынос и курьерской доставку готовых блюд, которые по-прежнему могут осуществляться круглосуточно.

Связанным с обслуживанием граждан организациям рекомендовано использовать систему чекинов посетителей и работников.

«<...> существующих мер противодействия коронавирусу становится недостаточно. Требуется ввести дополнительные ограничения, чтобы – насколько это возможно – разорвать цепочки передачи вируса и снизить уровень заболеваемости», — говорится в сообщении на сайте мэра.

  • Кроме того, власти решили перевести студентов городских вузов и колледжей на дистанционную форму обучения. Транспортные карты учащихся будут временно заблокированы.
  • Устанавливается максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах. Оно не должно превышать 25% общей вместимости зала.
  • Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей разрешается только при условии согласования с Департаментом спорта города Москвы и Управлением Роспотребнадзора по Москве.
  • Также временно приостанавливается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей. При этом учреждения культуры могут проводить мероприятия в режиме онлайн.

В понедельник, 9 ноября, было выявлено 6897 случаев заболевания – антирекорд за весь период пандемии.

Фото: Unsplash

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