Власти Москвы с 13 ноября по 15 января 2021 года запретили работу заведений общественного питания, а также клубов, караоке и других развлекательных заведений в ночное время – с 23.00 до 6.00. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

В Москве с 13 ноября запретят работу ресторанов и клубов в ночное время