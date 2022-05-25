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На COM.E ON Forum 2022 Ozon поможет предпринимателям определиться с развитием бизнеса в новых условиях

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Ежегодный федеральный форум COM.E ON 2022 от Ozon пройдет 31 мая. В этом году в программе особый фокус на практику. На нескольких сценах будут говорить, как предпринимателям адаптировать бизнес к текущим изменениям и добиться кратного роста.    

На COM.E ON Forum 2022 Ozon поможет предпринимателям определиться с развитием бизнеса в новых условиях

В 2021 году на COM.E ON Forum обсуждали долгосрочные планы и искали вдохновение в историях успеха. В этом же году Ozon делает особый акцент на практических решениях, которые предприниматели смогут применить сразу после мероприятия. 

На форуме будет пять сцен с полезным контентом для продавцов, техпартнеров и специалистов. В программе — множество разнообразных форматов: интервью, дискуссии с предпринимателями, разговоры с практиками о товарах, на которых можно сфокусироваться в 2022 году, о рекламе, финансах и многом другом. 

Спикерами выступят как действующие предприниматели и партнеры маркетплейса, так и топ-менеджеры Ozon и эксперты рынка. Они поделятся секретами роста продаж в условиях изменений и жизни в мире новой логистики, а также расскажут о важных новшествах, которые вводит Ozon для поддержки продавцов. Каждое выступление подкрепится ToDo-листом. Для агентов пунктов выдачи запланирована специальная сессия, где будут говорить о сотрудничестве и новых тарифах. 

 

 

Спикеры маркетплейса:

  • Анна Калеева, директор по продукту для продавцов и покупателей;
  • Елена Шульгина, директор Ozon fresh; 
  • Илоанга Ершова, директор по развитию бизнеса; 
  • Олег Дорожок, директор по рекламе и монетизации;
  • Мария Заикина, директор по b2b-маркетингу; 
  • Ваэ Овасапян, директор Ozon Fintech; 
  • Сергей Паньков, коммерческий директор.

И конечно, предприниматели из разных регионов России. Среди них:

  • Ольга Турчина, директор по развитию группы компаний CityNature;
  • Евгения Макарова, руководитель электронной коммерции бренда ZARINA, Melon Fashion Group;
  • Яна Артеева, руководитель отдела внутреннего маркетинга компании UPMARKET;
  • Владимир Бобер,  генеральный директор Cavolo; 
  • Николай Хануков, заместитель генерального директор ALL4SPORT.RU и другие.

Чтобы попасть на COM.E ON Forum 2022, достаточно зарегистрироваться на сайте. Билет бесплатный.   

Ozon — ведущая мультикатегорийная платформа электронной коммерции и одна из крупнейших интернет-компаний в России. На площадке представлено более 80 млн товарных наименований в 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. 

Ozon активно развивается как интернет-платформа — сейчас более 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса. 25 млн активных покупателей уже получает заказы с помощью развитой логистической инфраструктуры Ozon, которая также позволяет тысячам предпринимателей продавать товары в 11 часовых поясах России. Ozon активно развивает систему сервисов, комплементарных своему основному бизнесу, — в том числе fintech-продукты и сервис быстрой доставки продуктов Ozon fresh.

Фото на обложке: William Potter / Shutterstock

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