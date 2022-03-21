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Компании по всему миру отложили сделки на $25 млрд из-за спецоперации на Украине

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Компании по всему миру отложили сделки совокупной стоимостью $25 млрд из-за кризиса, вызванного спецоперацией на Украине.

Компании по всему миру отложили сделки на $25 млрд из-за спецоперации на Украине

Компании по всему миру откладывают сделки по привлечению средств на сумму $25 млрд из-за высокой волатильности на рынках, вызванной спецоперацией на Украине, сообщил Bloomberg. Всего сделки приостановили примерно 80 компаний, примерно половина из которых из США.

По данным агентства, более $18 млрд отложенных сделок приходится на долговое финансирование, включая облигации,  в то время как остальная часть — это слияния, поглощения и первичные публичные размещения (IPO).

Так, Tesla на прошлой неделе отказалась от размещения облигаций на сумму $1 млрд. Также размещение облигаций отложила индийская Mumbai International Airport, а бразильская Trocafone SA отказалась от IPO.

В 2022 году объем IPO уже снизился на 74%, а объем выпуска  корпоративных облигаций снизился на 28%, подсчитал Bloomberg.

Уверенность инвесторов подорвала спецоперация на Украине и последовавшие за ней санкции западных государств в отношении России и рост цен на энергоресурсы, указала старший инвестиционный и рыночный аналитик финансовой компании Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер.

Однако утверждать, что компании совсем прекратили привлекать финансирование, тоже нельзя. Так, в ближайшее время запланировано размещение облигаций от ряда крупных компаний, среди которых Nestle, L’Oreal и Volkswagen.

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Фото на обложке: Monkey Business Images / Shutterstock

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