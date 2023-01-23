Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Российские разработчики за 2022 год нарастили выручку в два раза

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2022 году разработчики продуктов информбезопасности нарастили выручку в среднем в 1,5-2 раза. Представители BI.Zone, Qrator Labs, Group-IB, «Кода безопасности», UserGate и «Мультифактора» рассказали «Ведомостям» о годовых показателях.

Российские разработчики за 2022 год нарастили выручку в два раза

Выручка BI.Zone по итогам прошлого года показала рост на 40%. Group-IB сообщили о росте, но не раскрыли показатели. Оборот Qrator Labs за 2022 показал рост в два раза. Выручка «Код безопасности» выросла на 40%, до 7,4 млрд рублей. 

Продажи продуктов UserGate в 2022 увеличились в 3,5-4 раза. Выручка «Мультифактор» выросла в 12,5 раз, до 188 млн рублей.

По словам аналитиков, средний рост показателей выручки по рынку составил 30–40%. Рост происходит на фоне хакерских атак, ухода западных вендоров и благодаря мерам российского правительства.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Маркетинг в новых условиях: как продавать больше без увеличения трафика и бюджета на рекламу
  2. 2 Повысить интерес к своей продукции за рубежом с помощью выставок: как это работает?
  3. 3 Как бизнесу сохранить устойчивость в турбулентное время — опыт российских компаний
  4. 4 Как с помощью МИС повысить рентабельность стоматологий в новых реалиях — опыт команды DentalPRO
  5. 5 «Облако» безопасности: как сервисы Cloud помогают бизнесу противостоять вызовам и расти в эпоху перемен
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

23 января 2023

Yandex Cloud Boost

25 января 2023

Акселератор «МЕДСИ»

26 января 2023

Гранты Moscow Seed Fund для выпускников акселераторов-партнеров

Все ВОЗМОЖНОСТИ