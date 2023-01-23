Российские разработчики за 2022 год нарастили выручку в два раза

В 2022 году разработчики продуктов информбезопасности нарастили выручку в среднем в 1,5-2 раза. Представители BI.Zone, Qrator Labs, Group-IB, «Кода безопасности», UserGate и «Мультифактора» рассказали «Ведомостям» о годовых показателях.
Выручка BI.Zone по итогам прошлого года показала рост на 40%. Group-IB сообщили о росте, но не раскрыли показатели. Оборот Qrator Labs за 2022 показал рост в два раза. Выручка «Код безопасности» выросла на 40%, до 7,4 млрд рублей.
Продажи продуктов UserGate в 2022 увеличились в 3,5-4 раза. Выручка «Мультифактор» выросла в 12,5 раз, до 188 млн рублей.
По словам аналитиков, средний рост показателей выручки по рынку составил 30–40%. Рост происходит на фоне хакерских атак, ухода западных вендоров и благодаря мерам российского правительства.
Фото на обложке: Unsplash
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