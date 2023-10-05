Тим Кук продал крупнейший за два года пакет акций Apple. За 511 тыс. ценных бумаг глава самой дорогой публичной компании в мире выручил $41 млн. Последний раз Кук продал акции Apple в 2021 году и получил $355 млн.
Гендиректор Apple Тим Кук в 2023 году продал 511 тыс. акций компании на сумму $41 млн. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Последний раз Тим Кук продавал акции Apple в 2021 году. Тогда он реализовал ценных бумаг на $750 млн, с которых после удержания налогов заработал $355 млн.
На данный момент Тим Кук владеет 3,28 млн акций Apple.
В 2023 году зарплата Тим Кука за руководство Apple сократилась на 40% до $49 млн в год. По итогам 2022 года Кук заработал в Apple $99,4 млн, из которых $83 млн – акции компании и премии.
Фото на обложке: Laura Hutton /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как нововведения Apple изменят работу в офисе
- 2 18 успешных управленцев, которые встают очень рано
- 3 Как найти AirPods, если они потерялись?
- 4 Apple SKAdNetwork 4.0: к чему готовиться маркетологам в будущем?
- 5 Российские разработчики интегрировалась с Apple Watсh, чтобы отслеживать местоположение детей
ВОЗМОЖНОСТИ
05 октября 2023
08 октября 2023
08 октября 2023