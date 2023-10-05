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Тим Кук продал крупнейший за два года пакет акций Apple

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Тим Кук продал крупнейший за два года пакет акций Apple. За 511 тыс. ценных бумаг глава самой дорогой публичной компании в мире выручил $41 млн. Последний раз Кук продал акции Apple в 2021 году и получил $355 млн.

Тим Кук продал крупнейший за два года пакет акций Apple

Гендиректор Apple Тим Кук в 2023 году продал 511 тыс. акций компании на сумму $41 млн. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Последний раз Тим Кук продавал акции Apple в 2021 году. Тогда он реализовал ценных бумаг на $750 млн, с которых после удержания налогов заработал $355 млн.

На данный момент Тим Кук владеет 3,28 млн акций Apple.

В 2023 году зарплата Тим Кука за руководство Apple сократилась на 40% до $49 млн в год. По итогам 2022 года Кук заработал в Apple $99,4 млн, из которых $83 млн – акции компании и премии.

Фото на обложке: Laura Hutton / Shutterstock

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