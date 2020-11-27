Образовательная платформа Core привлекла $3 млн от техгруппы Prytek

Образовательная онлайн-платформа Core привлекла $3 млн от Humantek Group и партнеров. Humantek Group входит в технологичекую группу Prytek Игоря Рыбакова. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на представителя Humantek Group.

Полученные средства будут направлены на общее развитие проекта.

По словам управляющего партнера Humantek Group Александра Авакянца, группа получила 51% в стартапе. Core уже получил $1 млн, еще $2 млн будут вложены в развитие впоследствии.

Core — это онлайн-платформа для создания и изучения образовательных материалов. С помощью сервиса учителя могут делиться материалами с учениками, отслеживать выполнение заданий и анализировать результаты обучения. По собственным данным, ежедневно на платформе проводится около 250 тысяч учебных сессий. Сейчас на Core зарегистрированы репетиторы, учителя и эксперты из 70 стран мира.

Помимо Core Humantek объединяет еще четыре компании: школу кибербезопасности HackerU, платформу «КиберЛенинка», стартап для HR FriendWork и платформу Фонд развития онлайн-образования (ФРОО).

Онлайн-платформа Core вышла из акселерационной программы «Рыбаков Фонда» в апреле 2018 года.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Цифровая жажда» (юрлицо Core) было создано в сентябре 2018 года. На момент написания новости основателем и гендиректором компании является Антон Сажин.

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