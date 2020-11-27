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Образовательная платформа Core привлекла $3 млн от техгруппы Prytek

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Образовательная онлайн-платформа Core привлекла $3 млн от Humantek Group и партнеров. Humantek Group входит в технологичекую группу Prytek Игоря Рыбакова. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на представителя Humantek Group.

Образовательная платформа Core привлекла $3 млн от техгруппы Prytek

Полученные средства будут направлены на общее развитие проекта.

По словам управляющего партнера Humantek Group Александра Авакянца, группа получила 51% в стартапе. Core уже получил $1 млн, еще $2 млн будут вложены в развитие впоследствии.

Core — это онлайн-платформа для создания и изучения образовательных материалов. С помощью сервиса учителя могут делиться материалами с учениками, отслеживать выполнение заданий и анализировать результаты обучения. По собственным данным, ежедневно на платформе проводится около 250 тысяч учебных сессий. Сейчас на Core зарегистрированы репетиторы, учителя и эксперты из 70 стран мира.

Помимо Core Humantek объединяет еще четыре компании: школу кибербезопасности HackerU, платформу «КиберЛенинка», стартап для HR FriendWork и платформу Фонд развития онлайн-образования (ФРОО).

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Онлайн-платформа Core вышла из акселерационной программы «Рыбаков Фонда» в апреле 2018 года.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Цифровая жажда» (юрлицо Core) было создано в сентябре 2018 года. На момент написания новости основателем и гендиректором компании является Антон Сажин.

Фото: Rido / Shutterstock

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