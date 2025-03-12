В России выросли продажи контрафактных наушников мировых брендов
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Например, за 2024 год около 10% мировых продаж колонок и наушников британской компании Marshall пришлось на российский рынок, а всего было продано около 320 тыс. единиц, рассказали изданию в «Марвел-Дистрибуции». Однако, как заявили в компании, более половины из них были подделками. Marshall прекратила поставки в Россию летом 2022 года, до этого доля продаж бренда в стране составляла всего около 2%, добавил представитель дистрибутора.
Он подчеркнул, что значительная часть продаж сейчас осуществляется через маркетплейсы, где вероятность столкнуться с контрафактом значительно возрастает из-за ослабленного контроля за товарами ушедших брендов. Аналогичная ситуация наблюдается и у других популярных марок, таких как JBL.
Что говорят маркетплейсы? «Нельзя отрицать, что некачественная продукция попадает на российский рынок, поэтому мы постоянно развиваем меры по защите покупателей от подделок», — заявил представитель Ozon. По его словам, в 2023 году маркетплейсы совместно с крупнейшими правообладателями разработали и утвердили добросовестные практики борьбы с контрафактом на базе ФАС и ОКЮР.
В Wildberries сообщили, что продажи товаров под брендом JBL в 2024 году выросли за год на 11% по общей сумме продаж, товаров Marshall — на 115%. В пресс-службе маркетплейса заявили, что для исключения контрафакта применяют верификацию Росаккредитации и маркируют товары знаком «оригинал».
- Минэкономразвития подготовило законопроект «О платформенной экономике», который будет внесен в Госдуму в первом квартале 2024 года, сообщил в феврале «Интерфакс». Инициатива должна, помимо прочего, ограничить оборот контрафакта на маркетплейсах: площадки обяжут проверять партнеров через ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации) и госреестры, не допускать непроверенных продавцов и исполнителей услуг, а также карточки товаров без указания информации об исполнении обязательных требований (по маркировке, сертификации и т.д.).
Фото на обложке: Phil Barker/iCreate Magazine/Future via Getty Images
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