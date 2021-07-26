Переболевшие коронавирусом люди становятся глупее – исследование

Переболевшие коронавирусом люди становятся глупее. Об этом говорят данные, опубликованные в популярном медицинском журнале The Lancet. Люди после COVID «демонстрировали значительный когнитивный дефицит». Когнитивные нарушения – это снижение памяти и умственной работоспособности.
Статья о влиянии COVID-19 на когнитивные функции опубликована в журнале The Lancet. В ней говорится, что переболевшие коронавирусом, в том числе те, у кого не было симптомов, демонстрировали значительный когнитивный дефицит. Результаты исследования основаны на тестах почти 82 тысяч жителей Великобритании, проведенных в течение 2020 года.
Когнитивные нарушения, в первую очередь, говорят о снижении умственной работоспособности, ухудшении памяти, трудностям с подбором правильных слов.
Кроме того, свидетельствуют данные исследования The Lancet, у заболевших коронавирусом людей могут возникнуть неврологические нарушения.
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