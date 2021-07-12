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Самозанятые смогут оформить кредит в «Почта Банке»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Самозанятые смогут получить нецелевой кредит до 6 млн руб. по ставке от 9,9% годовых в «Почта Банк». Для этого им необязательно быть клиентами банка. Об этом RB рассказали в пресс-службе банка.

Самозанятые смогут оформить кредит в «Почта Банке»

Для самозанятых сохраняются такие же условия по кредитованию, как и для частных клиентов. Ставка к концу срока кредита может снизиться до 3,9% годовых. 

Кредит выдается при наличии гражданства или регистрации в России, непрерывной деятельности в качестве самозанятого не менее трех месяцев и отсутствии активных просрочек по действующим кредитам. Для оформления нужен будет паспорт и справка о доходах за текущий и предшествующий годы. Справку можно получить в «Мой налог» и отправить по электронной почте.

На первом этапе подать заявку на кредит для самозанятых можно в отделениях банка, а в ближайшей перспективе – в мобильном приложении банка.

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Фото: FotograFFF/Shutterstock

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