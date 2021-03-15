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«Дочка» General Motors купит разработчика беспилотных автомобилей Voyage

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Cruise, дочерняя компания General Motors, владеющая автономными транспортными средствами, приобретет стартап по производству беспилотных авто Voyage. Об этом компании объявили в блоге гендиректора Voyage Оливера Кэмерона.

«Дочка» General Motors купит разработчика беспилотных автомобилей Voyage

Условия сделки не раскрываются. Но известно, что большинство из 60 сотрудников Voyage присоединятся к Cruise. Кэмерон, в свою очередь, станет вице-президентом по продукту в «дочке» GM.

Ранее Voyage был ориентирован на работу в сообществах пенсионеров. Однако после заключения сделки эту деятельность не планируется продолжать. Cruise сосредоточится на запуске роботакси в Сан-Франциско, пишет издание.

«Команда Voyage очень продуктивна и изобретательна. Она имеет непосредственный опыт разработки комплексного AV-решения, которое поможет ускорить наши усилия по созданию самых передовых в мире беспилотных транспортных средств», — рассказал представитель Cruise Рэй Верт.

Компания Cruise, разрабатывающая электрокары-беспилотники, была создана в 2013 году в Сан-Франциско. Через 3 года стартап приобрел General Motors за $1 млрд.

В январе данное подразделение GM привлекло $2 млрд. В числе инвесторов — Honda и Microsoft. При этом Cruise и Microsoft стали стратегическими партнерами: Cruise будет использовать облачную инфраструктуру Microsoft Azure для обработки и хранения данных, генерируемых беспилотниками. Всего компания уже привлекла порядка $7,3 млрд инвестиций.

Ранее Cruise планировал запустить беспилотный сервис для совместных поездок к концу 2019 года. Но проект до сих пор находится в разработке. Новая дата его реализации пока не называется.

Недавно Cruise начала испытания прототипов дронов без водителей на улицах Сан-Франциско. В качестве пассажиров пока выступают только сотрудники компании. 

Первый электрокар Cruise для совместных поездок без водителя был представлен компанией в начале 2020 года.

Фото: Michael Vi / Shutterstock

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