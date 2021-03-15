«Дочка» General Motors купит разработчика беспилотных автомобилей Voyage

Cruise, дочерняя компания General Motors, владеющая автономными транспортными средствами, приобретет стартап по производству беспилотных авто Voyage. Об этом компании объявили в блоге гендиректора Voyage Оливера Кэмерона.

Условия сделки не раскрываются. Но известно, что большинство из 60 сотрудников Voyage присоединятся к Cruise. Кэмерон, в свою очередь, станет вице-президентом по продукту в «дочке» GM.

Ранее Voyage был ориентирован на работу в сообществах пенсионеров. Однако после заключения сделки эту деятельность не планируется продолжать. Cruise сосредоточится на запуске роботакси в Сан-Франциско, пишет издание.

«Команда Voyage очень продуктивна и изобретательна. Она имеет непосредственный опыт разработки комплексного AV-решения, которое поможет ускорить наши усилия по созданию самых передовых в мире беспилотных транспортных средств», — рассказал представитель Cruise Рэй Верт.

Компания Cruise, разрабатывающая электрокары-беспилотники, была создана в 2013 году в Сан-Франциско. Через 3 года стартап приобрел General Motors за $1 млрд.

В январе данное подразделение GM привлекло $2 млрд. В числе инвесторов — Honda и Microsoft. При этом Cruise и Microsoft стали стратегическими партнерами: Cruise будет использовать облачную инфраструктуру Microsoft Azure для обработки и хранения данных, генерируемых беспилотниками. Всего компания уже привлекла порядка $7,3 млрд инвестиций.

Ранее Cruise планировал запустить беспилотный сервис для совместных поездок к концу 2019 года. Но проект до сих пор находится в разработке. Новая дата его реализации пока не называется.

Недавно Cruise начала испытания прототипов дронов без водителей на улицах Сан-Франциско. В качестве пассажиров пока выступают только сотрудники компании.

Первый электрокар Cruise для совместных поездок без водителя был представлен компанией в начале 2020 года.

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