В 2022 году общие мощности майнинговых компаний в России превысили 500 МВт. На это повлияли снижение стоимости оборудования и интерес внутренних клиентов. Игроки рынка в этом году ожидают дальнейшего роста на фоне оживления рынка криптовалют, но его могут ограничить спецтарифами на электроэнергию и налогообложением майнинга.

Майнеры в России нарастили мощности на фоне внутреннего спроса на криптовалюту