Майнеры в России нарастили мощности на фоне внутреннего спроса на криптовалюту

В 2022 году общие мощности майнинговых компаний в России превысили 500 МВт. На это повлияли снижение стоимости оборудования и интерес внутренних клиентов. Игроки рынка в этом году ожидают дальнейшего роста на фоне оживления рынка криптовалют, но его могут ограничить спецтарифами на электроэнергию и налогообложением майнинга.
На рынке лидирует BitRiver — общие мощности компании превысили 300 МВт. Общая вычислительная мощность UMC составила 88 МВт, у BitCluster — 60 МВт, у EMCD — 50 МВт, сообщил «Коммерсантъ».
Представитель BitRiver Игорь Рунец назвал конкурентными преимуществами РФ в майнинге холодный климат, относительно недорогую электроэнергию и подготовленные кадры. Фактически сейчас майнинг находится вне правового поля, но запрета на него нет, признал собеседник издания.
- В ноябре 2022 года законопроект о майнинге был внесен в Госдуму, однако до первого чтения еще не дошел. В доработанном виде поправки к закону «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» планировалось принять во втором и третьем чтениях в январе 2023 года.
- В январе 2023 года Комиссия Госсовета по энергетике предложила правительству запретить майниг в жилых домах для предотвращения пожаров. В энергодефицитных районах — Москве, Подмосковье, Кубани, Адыгее — такую деятельность предлагают запретить, а субъекты России намерены наделить полномочиями дополнительного налогообложения на добычу криптовалют.
- Госдума в начале 2023 года также собиралась рассмотреть возможность принять законопроект о трансграничных платежах в криптовалютах. Весной-летом может быть создана российская криптобиржа, чтобы оборот цифровых валют проходил через российскую инфраструктуру.
Фото на обложке: Nikiforaw77 /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Новые возможности или лишняя работа. Зачем традиционному бизнесу запускать криптокарты
- 2 Как привязка NFT к реальным объектам решает главные проблемы технологии?
- 3 7 неочевидных принципов оценки блокчейн-проектов
- 4 6 рекомендаций, как защититься от нелегальных цифровых активов
- 5 Россиянам запретили использовать криптокошельки. Что это значит?
ВОЗМОЖНОСТИ
30 января 2023
31 января 2023
31 января 2023