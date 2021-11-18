Даниловский рынок объявил проекты, которые примут участие в Speed Dating

15 ноября 2021 года завершился отборочный этап конкурса от Даниловского рынка. Организаторы отобрали 14 FoodTech-стартапов, которые пригласят на Speed Dating.
В шорт-лист вошли:
- Briskly — IT-стартап в сфере автономной торговли, разработавший приложение B-Pay для быстрого сканирования и оплаты товаров в смартфоне покупателей.
- «Лаборатория БИО ЗЕТ» — компания занимается микробиологическими исследованиями и разработкой «активной» антимикробной упаковки для увеличения срока хранения продуктов питания.
- Проект, который создает облачные цифровые рестораны, существующие онлайн и работающие только для доставки. Управление осуществляется с помощью «умной» платформы CloudBrands.
- EVOFOOD — экоориентированная компания, производящая растительные протеины, клетчатку, питательные порошки из ягод, овощей и грибов для здорового питания.
- STEmEAT — компания, которая проводит научные исследования и разрабатывает экопродукты нового типа: мясо и фарш из пробирки с высокими питательными свойствами.
- PICNECO — компания создает натуральную крафтовую упаковку и экопосуду, безопасную для здоровья человека и природы.
- «Бокси» — это комплексное решение для продаж онлайн и доставки нового поколения. Компания разрабатывает продуктоматы, приложение-магазин и панель для управления продажами.
- Zero Food Waste — компания создает удобную цифровую платформу для экономных поставщиков, производителей и покупателей, где собрана информация о продуктах с ограниченным сроком годности.
- Reogen Systems — компания разрабатывает аэропонные и гидропонные вертикальные фермы, которые позволяют выращивать свежую микрозелень, легко обслуживаются и гармонично вписываются в интерьер.
- MontyCafe — компания проектирует и разрабатывает «умных» промышленных и сервисных роботов, которые подают мороженое, напитки, коктейли в торговых точках.
- Omnic — компания разрабатывает и устанавливает постаматы, предлагает инновационные решения для бизнеса, сопровождая их внедрение от идеи до масштабирования.
- Компания создает современные холодильники FreeZ для бесконтактной реализации товаров. Они работают на основе технологии машинного обучения, компьютерного зрения и искусственного интеллекта.
- Agrohub — компания разработала IT-платформу для оперативного подключения продуктовых рынков к сервисам доставки, а также удобный интерфейс для управления заказами в онлайн-формате.
- FutuMart — компания внедряет собственную IT-платформу и оборудование с RFID-датчиками в любые витрины, холодильники и кофе-поинты, запуская бесконтактные точки продаж и обслуживая клиентов через мобильное приложение.
По итогам Speed Dating, который состоится 23 ноября 2021 года, лучшие проекты получат финансовую поддержку, возможность запустить пилоты с Даниловским рынком и не только. Следить за ходом конкурса можно в Telegram-канале.
Фото на обложке: 279photo Studio /
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