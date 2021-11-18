Даниловский рынок объявил проекты, которые примут участие в Speed Dating

15 ноября 2021 года завершился отборочный этап конкурса от Даниловского рынка. Организаторы отобрали 14 FoodTech-стартапов, которые пригласят на Speed Dating.

В шорт-лист вошли:

Briskly — IT-стартап в сфере автономной торговли, разработавший приложение B-Pay для быстрого сканирования и оплаты товаров в смартфоне покупателей. «Лаборатория БИО ЗЕТ» — компания занимается микробиологическими исследованиями и разработкой «активной» антимикробной упаковки для увеличения срока хранения продуктов питания. Проект, который создает облачные цифровые рестораны, существующие онлайн и работающие только для доставки. Управление осуществляется с помощью «умной» платформы CloudBrands. EVOFOOD — экоориентированная компания, производящая растительные протеины, клетчатку, питательные порошки из ягод, овощей и грибов для здорового питания. STEmEAT — компания, которая проводит научные исследования и разрабатывает экопродукты нового типа: мясо и фарш из пробирки с высокими питательными свойствами. PICNECO — компания создает натуральную крафтовую упаковку и экопосуду, безопасную для здоровья человека и природы. «Бокси» — это комплексное решение для продаж онлайн и доставки нового поколения. Компания разрабатывает продуктоматы, приложение-магазин и панель для управления продажами. Zero Food Waste — компания создает удобную цифровую платформу для экономных поставщиков, производителей и покупателей, где собрана информация о продуктах с ограниченным сроком годности. Reogen Systems — компания разрабатывает аэропонные и гидропонные вертикальные фермы, которые позволяют выращивать свежую микрозелень, легко обслуживаются и гармонично вписываются в интерьер. MontyCafe — компания проектирует и разрабатывает «умных» промышленных и сервисных роботов, которые подают мороженое, напитки, коктейли в торговых точках. Omnic — компания разрабатывает и устанавливает постаматы, предлагает инновационные решения для бизнеса, сопровождая их внедрение от идеи до масштабирования. Компания создает современные холодильники FreeZ для бесконтактной реализации товаров. Они работают на основе технологии машинного обучения, компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Agrohub — компания разработала IT-платформу для оперативного подключения продуктовых рынков к сервисам доставки, а также удобный интерфейс для управления заказами в онлайн-формате. FutuMart — компания внедряет собственную IT-платформу и оборудование с RFID-датчиками в любые витрины, холодильники и кофе-поинты, запуская бесконтактные точки продаж и обслуживая клиентов через мобильное приложение.

По итогам Speed Dating, который состоится 23 ноября 2021 года, лучшие проекты получат финансовую поддержку, возможность запустить пилоты с Даниловским рынком и не только. Следить за ходом конкурса можно в Telegram-канале.