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Danone и школа «Малыш на миллион» проведут питчинг для фуд-стартапов

Новости
Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор

Андрей Шляховский

Отдел инноваций компании Danone и школа ресторатора Екатерины Родионовой «Малыш на миллион» запускают питчинг для фуд-стартапов. Первый заход состоится 23 апреля.

Danone и школа «Малыш на миллион» проведут питчинг для фуд-стартапов

В случае успеха компания обещает предоставить площадку для развития, заявила ресторатор на своей странице в Facebook.

В комментарии для RB.RU Родионова добавила, что некоммерческий проект пройдёт в 3 этапа:

  • сбор заявок до 22 апреля;
  • 23 апреля — питчинг, после которого Danone  пригласит специалистов по запросу от стартапов: учёных, технологов, маркетологов, а также основателей стартапов, которые уже запустили производство;
  • очное мероприятие и встреча стартапов, учёных, технологов на площадке Danone.
Главный критерий — наличие проработанной идеи или уже существующего проекта в следующих сферах:
  • пищевые волокна / суперфуды;
  • растительные белки;
  • высокотехнологичные продукты на основе растительного сырья (злаковые концентраты, натуральные/ нативные структурообразователи/ эмульгаторы и др.);
  • пре- и пробиотики и продукты их жизнедеятельности;
  • ферментированные напитки / продукты на растительной основе;
  • «эко»-упаковка.

В перспективе Danone готов предложить стартапам технологическую помощь, научную экспертизу, а также предоставление доступа к базе бактерий.

«Мы передаём знания и ресурсы для того, чтобы поддержать начинающих ребят и дать им выйти на другой уровень. Денег не даём, но даём удочку - информацию, обучение и коммьюнити», — рассказала Родионова RB.RU.

Заполнить заявку можно по ссылке.

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Фото: OceanProd / Depositphotos

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