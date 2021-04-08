Danone и школа «Малыш на миллион» проведут питчинг для фуд-стартапов

Отдел инноваций компании Danone и школа ресторатора Екатерины Родионовой «Малыш на миллион» запускают питчинг для фуд-стартапов. Первый заход состоится 23 апреля.
В случае успеха компания обещает предоставить площадку для развития, заявила ресторатор на своей странице в Facebook.
В комментарии для RB.RU Родионова добавила, что некоммерческий проект пройдёт в 3 этапа:
- сбор заявок до 22 апреля;
- 23 апреля — питчинг, после которого Danone пригласит специалистов по запросу от стартапов: учёных, технологов, маркетологов, а также основателей стартапов, которые уже запустили производство;
- очное мероприятие и встреча стартапов, учёных, технологов на площадке Danone.
- пищевые волокна / суперфуды;
- растительные белки;
- высокотехнологичные продукты на основе растительного сырья (злаковые концентраты, натуральные/ нативные структурообразователи/ эмульгаторы и др.);
- пре- и пробиотики и продукты их жизнедеятельности;
- ферментированные напитки / продукты на растительной основе;
- «эко»-упаковка.
В перспективе Danone готов предложить стартапам технологическую помощь, научную экспертизу, а также предоставление доступа к базе бактерий.
«Мы передаём знания и ресурсы для того, чтобы поддержать начинающих ребят и дать им выйти на другой уровень. Денег не даём, но даём удочку - информацию, обучение и коммьюнити», — рассказала Родионова RB.RU.
Заполнить заявку можно по ссылке.
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Фото: OceanProd / Depositphotos
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