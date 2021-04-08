Danone и школа «Малыш на миллион» проведут питчинг для фуд-стартапов

В перспективе Danone готов предложить стартапам технологическую помощь, научную экспертизу, а также предоставление доступа к базе бактерий.

«Мы передаём знания и ресурсы для того, чтобы поддержать начинающих ребят и дать им выйти на другой уровень. Денег не даём, но даём удочку - информацию, обучение и коммьюнити», — рассказала Родионова RB.RU.