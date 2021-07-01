«Регион передовых инфраструктур для IT-гигантов»: Французская Data Forge выходит на рынок России

Французская Data Forge, специализирующаяся на высокопроизводительных решениях в сфере IT-индустрии, объявила о выходе на российский рынок. Как заявил CEO компании Клемент Беасс, Россия за последние годы стала центром технологических инноваций мирового уровня и стратегическим регионом передовых инфраструктур для IT-гигантов.

Решение о выходе на рынок России CEO Data Forge Клемент Беасс называет частью стратегии развития компании, которая предполагает расширение пристуствия по всему миру.

«Россия за последние годы стала центром технологических инноваций мирового уровня и стратегическим регионом передовых инфраструктур для IT-гигантов. Мы в Data Forge уверены, что Россия входит в число стран-лидеров будущего для мира информационных технологий, особенно в области высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта», — отметил Беасс.



В Data Forge считают, что ее опыт в сфере центров обработки данных, корпоративных вычислений, облачных технологий, big data, искусственного интеллекта и переферийных вычислений окажется востребован на российском рынке среди компаний CSP (Cloud Service Provider), ISP (Internet Service Provider), Industries (Automotive, Manufacturing), Research Center (CERN, CEA, NASA, Weather, etc…) и многих других.

«От финансовых прогнозов пока воздержимся, но потенциал для наших сервисов в России, безусловно, есть», — добавил CEO Data Forge.

Французская компания была создана в 2016–м году группой французских IT-предпринимателей и имеет офисы во Франции и США.

Основными партнерами и поставщиками компании являются мировые гиганты компьютерной индустрии, такие как: Gigabyte, AMD, Intel, Nvidia, ARM, Kioxia, Western Digital и многие другие.

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Фото: Gorodenkoff/Depositphotos