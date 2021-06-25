Более миллиона паролей россиян утекли в интернет

Логины и пароли более 1,2 млн россиян утекли в интернет. Данные находятся в свободном доступе. Директор по противодействию мошенничеству Bi.zone Антон Окошкин рассказал, что делать в такой ситуации.

Компания по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.zone проверила логины и пароли 1,5 млн россиян на наличие утечек. Данные более 1,2 млн из них находится в свободном доступе в интернете, сообщил ТАСС.

Эксперты отмечают, что данная информация доступна не только в даркнете, но и в обычном интернете. При этом, поскольку она находится в свободном доступе, злоумышленникам даже нет необходимости ее покупать.

По мнению директора по противодействию мошенничеству Bi.zone Антона Окошкина, многие россияне используют одинаковые учетные данные для многих сайтов, поэтому их утечка может привести к взлому всех аккаунтов.

«В большинстве случаев люди привыкли использовать одинаковые логин и пароль на множестве ресурсов: от аккаунтов в социальных сетях и онлайн-магазинах до рабочих сервисов. В такой ситуации, если ваша учетная запись будет скомпрометирована на одном из них, то возрастает риск взлома всех аккаунтов», — считает Окошкин.

При этом он отметил, что через несколько часов после появления утечки в публичном доступе злоумышленники начинают автоматизированную проверку учетных данных на разных сервисах.

Эксперты компании напомнили, что людям нужно незамедлительно сменить пароль, если они выяснили, что их данные были скомпрометированы.

Сервисом проверки учетных данных компании Bi.zone воспользовались уже почти 1,7 млн россиян. Сервис осуществляет проверку по набору из 5 млрд учетных данных, точно попавших к злоумышленникам и содержащих логины и пароли пользователей.