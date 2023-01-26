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В Госдуме заявили о проработке возможности удалять персональные данные через «Госуслуги»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Россияне смогут удалять свои персональные данные через портал «Госуслуги», такой функционал прорабатывает Минцифры.

В Госдуме заявили о проработке возможности удалять персональные данные через «Госуслуги»

«Такой функционал на данный момент разрабатывается, и скоро он будет уже работать. Это тоже очень удобная опция, потому что мы не всегда помним, кому и когда мы отдавали свои данные» — сообщил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин (цитата по «Российской газете»).

В декабре 2022 года Госдума приняла закон о единой системе биометрии, который запрещает принудительный сбор такого материала. Закон также запрещает дискриминацию в отношении тех, кто отказался сдавать свои биометрические данные.

Отозвать согласие на обработку своих биометрических данных можно через «Госуслуги», отказаться от сдачи таких данных можно, если подать заявление в МФЦ.

Фото на обложке: Joa Souza / Shutterstock

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