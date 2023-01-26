В Госдуме заявили о проработке возможности удалять персональные данные через «Госуслуги»

Россияне смогут удалять свои персональные данные через портал «Госуслуги», такой функционал прорабатывает Минцифры.
«Такой функционал на данный момент разрабатывается, и скоро он будет уже работать. Это тоже очень удобная опция, потому что мы не всегда помним, кому и когда мы отдавали свои данные» — сообщил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин (цитата по «Российской газете»).
В декабре 2022 года Госдума приняла закон о единой системе биометрии, который запрещает принудительный сбор такого материала. Закон также запрещает дискриминацию в отношении тех, кто отказался сдавать свои биометрические данные.
Отозвать согласие на обработку своих биометрических данных можно через «Госуслуги», отказаться от сдачи таких данных можно, если подать заявление в МФЦ.
Фото на обложке: Joa Souza /
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