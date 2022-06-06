Основатель Davidovs VC, венчурный инвестор Николай Давыдов стал эдвайзером NFT-проекта True Ecosystem. Опыт и компетенции Давыдова помогут компании в привлечении инвестиций и вопросах стратегического развития.
Информацию о том, что Николай Давыдов присоединился к проекту True Ecosystem в качестве эдвайзера, RB подтвердил сам Давыдов.
«Его богатый предпринимательский опыт повысит компетентность True в вопросах привлечения инвестиций и стратегического развития», – сообщил RB представитель True Ecosystem. В компании отметили, что Николай Давыдов впервые становится эдвайзером блокчейн-проекта.
True создает экосистему для создания NFT нового поколения и внедрения их функционала в GameFi-проекты. Команда стартапа разрабатывает собственную децентрализованную мультичейн-инфраструктуру.
Этим летом True Ecosystem планирует провести IDO (один из механизмов привлечения инвестиций, для которого используется платформа биржи).
Венчурный инвестор Николай Давыдов занимал позицию директора по инвестициям в фонде iTech Capital, затем основал Gagarin Capital, в рамках которого закрыл несколько крупных сделок, например между Ecwid и Lightspeed, MSQRD и Facebook, Almatter и Google. В 2021 году Давыдов вместе с супругой Мариной основали Davidovs VC.
Фото на обложке: страница Николая Давыдова в социальной сети
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