Mediascope купила контрольный пакет поставщика данных о телесмотрении MediaHills

Исследовательская компания Mediascope, которая измеряет аудиторию российских телеканалов и других медиа, купила контрольный пакет в компании MediaHills . Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на Mediascope.

Источник, близкий к сделке, рассказал, что речь идет о доле более чем в 50%. Сумму сделки стороны не раскрывают.

По данным собеседника «Ведомостей» Mediascope получила 58% в MediaHills, заплатив за это более 100 млн рублей. Аналитик «Райффайзенбанка» Сергей Либин считает, что группа компаний «Медиа хилс» может быть оценена в 100 млн рублей, а приобретенная Mediascope доля в 58% – примерно в 60 млн рублей.

Гендиректор MediaHills Андрей Бояринов уточнил, что речь идет о продаже доли в АО «Медиа хилс». Всего Бояринов является совладельцев двух юрлиц: АО «Медиа хилс» и ООО «Медиа хилс», пишет издание.

По его словам, ООО с 1 января следующего года прекратит свою деятельность, а все контракты будут переведены в АО, долю в котором и приобрела Mediascope.

MediaHills создана в 2015 году и занимается поставками данных о телесмотрении кабельных и спутниковых телеканалов в сетях операторов связи. Компания обрабатывает информацию с цифровых ТВ-приставок телекомоператоров с применением технологии обратного канала связи (Return Path Data, RPD), позволяющей с высокой точностью собирать данные о просмотре телеканалов через цифровые приставки или с помощью IP-телевидения.

Выручка АО «Медиа хилс» в 2019 году составила 13,8 млн рублей, чистая прибыль – 1,39 млн рублей. Выручка ООО «Медиа хилс» в прошлом году достигла 21,6 млн рублей, чистая прибыль – 22,6 млн рублей, приводят «Ведомости» данные «СПАРК».

Для Mediascope синергетический эффект сделки состоит в том, что его новый партнер знает, как собирать и обрабатывать большие данные и понимает, что с ними делать дальше, сообщил газете генеральный директор Mediascope Руслан Тагиев. Он сообщил, что после сделки MediaHills останется операционно самостоятельным бизнесом.

Бояринов добавил, что MediaHills в настоящее время почти не пересекается с Mediascope ни по клиентам, ни по основным продуктам и что в среднесрочной перспективе компания намерена активно развиваться, используя опыт и ресурсы партнера.

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